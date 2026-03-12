Саги о бањалучком паркингу нема краја: Станивуковић најављује нову одлуку

Аутор:Инес Ђанковић
12.03.2026
20:04
Саги о бањалучком паркингу нема краја. За мање од 20 дана истиче одлука о наплати паркинга коју је самовољно градоначелник Бањалуке почетком године објавио у комерцијалном дијелу Службеног гласника БиХ. И опет ће, најављује Драшко Станивуковић.
Како у Бањалуци нема договора о законској наплати паркинга, још једном ће, градоначелник Бањалуке, посегнути за оном нелегалном и незаконитом. Продужиће одлуку о наплати паркинга и објавити је, још једном, у комерцијалном дијелу Службеног гласника БиХ. За њега је таква одлука реална и он, каже, стоји иза ње.
"Мој одговор је коначан, У складу са законом о локалној самоуправи знате које једини искључиви предлагач аката. Овај човјек који је дигао руку. Моје је да предлажем, а њихово је да кажу да или не. Нека се изјасне", поручио је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Јасно је и скупштинској већини да прича о бањалучком паркингу одавно прелази законске,али и моралне границе. Од одлуке Уставног суда РС којом је у септембру 2024. године наплата паркинга у Бањалуци проглашена неуставном, а која је и даље на снази, прошли смо све могуће ситуације. Од бесплатног паркинга, преко једногласне одлуке свих одборника да се уведе наплата на четири мјесеца -која је законски била упитна, па до посљедње потпуно незаконите одлуке градоначелника, коју намјерава да продужи. Само рјешење по закону, нисмо добили. Из Скупштинске већине, коначно, најављују реакцију.
"Наставља се нажалост пракса. Ето градоначелник је сам најавио да ће опет послати тај акт на исти начин . Дакле опет имамо нелегитимну, нелегалну наплату паркинга. И мислим да ћемо, ево сада смо разговарали о томе, морати се позабавити са тим актима које објављује, кроз одређене апелације за оцјену уставности и законитости и према Mинистарству управе i локалне самоуправе, односно Управној инспекцији, према Уставном суду. Да утврдимо да ли је то легално или нелегално. И да то не буде да то тврди Љубо, Драган, Перо или Марко. Да правно разјаснимо ту ситуацију, да установимо шта даље да радимо", јасан је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
И док грађани мјесецима, да не кажемо годинама, нису сигурни да ли паркинг треба или не треба плаћати, у Градској управи се довијају да донесу одлуке којима ће озваничити наплату. Законито или не, најмање је, изгледа, битно. Па код кога прође-прође. Иако правници од објаве одлуке Драшка Станивуковића у Службеном гласнику БиХ, мимо свих законских процедура, тврде да је она на законита и необавезујућа, маркице од наплате паркинга пуне буџет. Није упитно за градску управу што је наплата мимо закона, битно је да приливом нису задовољни.
"Ево ја ћу вам рећи да је наплата нешто мања него што је била. С тим нисмо задовољни. Радићемо на новим активностима како бисмо тај сам износ повећали додатно. А што се тиче рачуна и прихода иду најнормалније на рачун на који су ишли ка ои до сада што је било. Увијек и као до сада иду на исте рачуне", наводи градски менаџер Мирна Савић Бањац.
Питали смо надлежне у Градској управи колико је тачно новца инкасирано од наплате паркинга од почетка године и како се тај приход рачуноводствено води. Одговор нисмо добили. Добили смо, чини се, само наставак хаоса са паркингом, паркирање гдје ко стигне, надлежне који остављају обавјештења да нам буде јасно да паркинг нисмо платили, иако по закону и не морамо. И Хамлетовску дилему возача-платити паркинг или не. А,нову одлуку прочитаћемо, како ствари стоје, у неком од огласа.
