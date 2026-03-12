"Здрава и способна нација": Ко жели цивилни рок у Бањалуци?

Аутор:АТВ
Покрет Сигурна Српска поднио је иницијативу Граду Бањалука о успостави цивилне обуке, која би, како наводе требала за почетак, да почне на територији Града Бањалука.
Како су рекли, одлука је добровољна, а биће обухваћени млади од 18 до 25 година.
"Предвиђено је да обука траје 20 дана а на њој би се стицала и теоријска али и практична знања. Младе који прођу обуку бисмо евидентирали у регистар Цивилне заштите и тиме бисмо оснажили њихове капацитете", рекла је Мирна Савић Бањац, предсједница Градског одбора ПСС, док су иза ње стајали активисти овог покрета.
Екипа иза Мирне Савић Бањац, а испред и у име Драшка Станивуковића, држала је паролу "Хоћемо Сигурну Српску".
Пасуљ, лук, трчање по Мањачи. Мало склекова, мало трбушњака, то је оно што је предложио бањалучки градоначелник.
Драшко Станивуковић, човјек који је одрастао у свили и кадифи, жели овом иницијативом да, како каже, направи "здраву и способну нацију".
"Да не буди ајфон, аларм, него да буди неки тамо официр, који каже, устај, опери WC, наједи се лука и по Мањачи трчи. Позивам све младе људе да схвате колико је важно, и родитеље, да млади људи, да млади грађани Републике Српске служе цивилни рок кад заврше средњу школу, напуне 18-19 година, да раде склекове трбушњаке, да једе пасуљ, да буде јак да не буде смотан, да не буде прехлађен на сваком малом минусу, рекао је Станивуковић у децембру 2025. године.
О његовој иницијативи, која је замишљена за цијелу Републику Српску, а Бањалуку као пилот пројекат, очитовали су се и народни посланици.
"Вјерујем да господин Дринић већ има чин десетара, господин Станивуковић пуковника и да су они већ распоредили те официрске чинове за служење војске без оружја да ми луком, пасуљем и трчањем оздравимо нацију. Дакле, било је много лудости и његов популизам и демагогија су стварно прешли све границе. Видјели сте недавно да он у НС изјављује да њему треба дати плату ко коцка, па да он то њему лимитира на 10%, а остало да купује брашно, шећер и уље. Дакле, та количина демагогије коју он просипа у јавности, изјава, било би чак и вријеђање интелигенције то на било који начин коментарисати, посебно из угла што је он рођен у порфиру, што се он у животу није радио, што он има људе који иду за њим да му носе кишобран, отварају аута", каже Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред и посланик у Народној скупштини Републике Српске.
"Једна од најгенијалнијих, ако не и најгенијалнија изјава мајора Станивуковића. Вјероватно је овом изјавом хтио да постане генерал. Искрено вјерујем да ће ово да заживи у Бањалуци уз још неке локације у Бањалуци, не само Мањача, него да пливамо узводно уз Сутурлију, трчимо око Водовода, Еко-топлане, па и саме Градске управе, тако да вјерујемо да ће ово успјети и, уз пасуљ и лук, да једемо кисели купус, одговор је Боривоја Обрадовића, посланика у Народној скупштини Републике Српске на Станивуковићеву идеју.
