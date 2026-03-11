Сутра без струје десет бањалучких насеља

Аутор:АТВ
У Бањалуци ће сутра, 12. марта без струје бити 10 насеља и пет улица, наводе из "Електрокрајине".
Како наводе, од осам до 14 часова без струје ће бити дијелови насеља Карановац, Бастаси, Балте, Јаворани, Ераци и Тисовац, Љубачево, Јаворани.
Како додају, од осам до 12 часова без струје ће бити дијелови насеља Десна Новоселија и Карановац, док ће од девет до 14 часова без струје бити дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића, Бранка Кошчице, Боланог Дојчина, Манастира Гомионица и Проте Вида Ковачевића.
