Заказана редовна сједница Скупштина града Бањалука

Извор:
СРНА
12.03.2026
13:49
Редовна сједница Скупштине града Бањалука заказана је за 24. март, са дневним редом од 49 тачака, међу којима је и двадесетак регулационих планова, изјавио је Срни предсједник Скупштине Љубо Нинковић.
Нинковић је рекао и да би по завршетку ове, седме редовне сједнице, 25. марта требало да буде одржана ванредна сједница градске Скупштине на којој би биле разматране измјене плана капиталних инвестиција, повећање цијене гријања и кредитно задужење код Европске банке за обнову и развој /ЕБРД/ у вези са реконструкцијом топловодне мреже.
"Остао је тај договор, с обзиром на то да градоначелник Драшко Станивуковић није наредних 10 дана у Бањалуци, како је образложио, због службеног пута", навео је Нинковић.
Он је изразио задовољство што ће Станивуковић доставити материјал који се односи на рјешавање имовинских односа у вези са изградњом фискултурне сале у Основној школи у насељу Ада.
"То је нешто на чему смо инсистирали посљедње три године јер је дјеци неопходна фискултурна сала. Не знам због чега градоначелник до сада није доставио тај материјал", истакао је Нинковић.
Он је рекао да је, у вези са регулационим плановима, све више замјерки да нису прилагођени потребама грађана, да нема зелених површина, да нема паркинга.
"У којој мјери и којом селекцијом градоначелник и Градска управа достављају те регулационе планове, ми више не знамо, али су посљедњих неколико мјесеци озбиљне реакције грађана у смислу да се тако више не могу цртати", навео је Нинковић.
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић изјавио је новинарима након сједнице скупштинског Колегијума да се Скупштина града враћа у редован ритам засједања, те да би требало да буде одржана и посебна сједница са темом енергетске ефикасности и гријања у граду, односно о улагању 15 милиона КМ у топловодну мрежу.
Он каже да је међу 49 тачака и одлука о цивилној обуци, којом би били обухваћени млади од 18 до 25 година.
"Током обуке која би трајала до 24 дана млади би стицали теоријска и практична знања за реаговање у случају елементарних непогода и других ванредних ситуација", рекао је Станивуковић и додао да ће се на наредној сједници наћи и одлука о уклањању напуштених објеката у нултој и првој зони.
