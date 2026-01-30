Logo
Лукач: Уложени амандмани у интересу грађана

СРНА

30.01.2026

14:33

СНСД
Фото: АТВ

Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Драган Лукач рекао је да је на предложени овогодишњи буџет града уложено више од 50 амандмана, те да се највише њих односи на улагање у инфраструктуру.

"Већ дуже се не улаже у инфраструктурне пројекте тако да имамо много улица које треба санирати. Амандмани су у интересу грађана и развоја града", рекао је Лукач обраћајући се на сједници ванредне сједнице.

Он је нагласио да је неопходно издвојити средства за капиталне инвестиције, и то изградњу моста у насељу Долац и водоводне мреже у Туњицама.

"Имаћемо прилику данас разматрати и дати сагласност за кредитна задужења за ову сврху, те нам је важно да се средства потроше у оно што су намијењена, јер су ти пројекти веома значајни за развој града, али и унапређење живота грађана и морају бити завршени", навео је Лукач.

Одборник СНСД-а Жана Грмуша истакла је да је овогодишњи предложени буџет један од највећих у историји Бањалуке, те да је циљ уложених амандмана да буде искориштен на прави начин.

"Дјеловали смо амандмански да се издвоји по 20.000 КМ за основне школе, те да се повећају подстицајна средства за развој пољопривреде, па је приједлог да се износ од 480.000 КМ повећа на 1,5 милиона КМ", навела је Грмуша.

Она сматра да је важна и подршка за програмске активности спортских организација, те је приједлог да се повећа са 1,7 на три милиона КМ.

Одборник Листе за правду и ред Игор Мандић оцијенио је да је поражавајуће да је за улагања у капиталне инцвестиције планирано само 17 одсто буџета града.

"Повећање буџета градоначелнику са 974.000 КМ од прошле године на 1,75 милиона КМ у овој години је неприхватљиво", рекао је Мандић.

Драган Лукач

Скупштина града Бањалука

амандман

