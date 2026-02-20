Почело свађом, а завршило крваво: Младић (28) након расправе једним ударцем ''покосио'' човјека

Извор:
Телеграф
20.02.2026
11:00
Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу лишили су слободе А. Т. (30) због сумње да је физички напао мушкарца и нанио му тешке тјелесне повреде.
Према наводима из полицијског саопштења, инцидент се догодио након краће вербалне расправе. Осумњичени А. Т. се терети да је оштећеном задао ударац, усљед чега је човјек пао на земљу.
Због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка тјелесна повреда, младић је уз кривичну пријаву приведен Основном јавном тужилаштву у Лесковцу на даље поступање.
За ово кривично дјело, према Кривичном законику Србије, запријећена је затворска казна, а тежина повреда оштећеног биће један од кључних фактора у даљем току истраге.
