Logo
Large banner

Почело свађом, а завршило крваво: Младић (28) након расправе једним ударцем ''покосио'' човјека

Извор:

Телеграф

20.02.2026

11:00

Коментари:

0
Почело свађом, а завршило крваво: Младић (28) након расправе једним ударцем ''покосио'' човјека
Фото: Танјуг

Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу лишили су слободе А. Т. (30) због сумње да је физички напао мушкарца и нанио му тешке тјелесне повреде.

Према наводима из полицијског саопштења, инцидент се догодио након краће вербалне расправе. Осумњичени А. Т. се терети да је оштећеном задао ударац, усљед чега је човјек пао на земљу.

Камион

Хроника

Камионџија у возилу крио 50 килограма марихуане

Поступак пред тужилаштвом

Због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка тјелесна повреда, младић је уз кривичну пријаву приведен Основном јавном тужилаштву у Лесковцу на даље поступање.

За ово кривично дјело, према Кривичном законику Србије, запријећена је затворска казна, а тежина повреда оштећеног биће један од кључних фактора у даљем току истраге.

Подијели:

Тагови :

Свађа

физички напад

Leskovac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

Кошарка

Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

1 ч

0
Мерцедесом "покосио" пјешака

Хроника

Мерцедесом "покосио" пјешака

1 ч

0
Преминуо Ерик Дејн

Сцена

Ово су симптоми АЛС-а, болести послије које је преминуо Ерик Дејн

1 ч

0
Влада Српске усмјерила милионе за развој пољопривреде и села

Република Српска

Влада Српске усмјерила милионе за развој пољопривреде и села

1 ч

0

Више из рубрике

Камионџија у возилу крио 50 килограма марихуане

Хроника

Камионџија у возилу крио 50 килограма марихуане

1 ч

0
Мерцедесом "покосио" пјешака

Хроника

Мерцедесом "покосио" пјешака

1 ч

0
Предложен притвор Ирфану Карићу

Хроника

Предложен притвор Ирфану Карићу

2 ч

0
Хорор у Требињу: Упао у стан и претукао мушкарца

Хроника

Хорор у Требињу: Упао у стан и претукао мушкарца

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

33

Објављени нови детаљи пада дјетета са жичаре на Јахорини

12

32

Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

12

32

Стиже паметни сат који ће управљати животом?

12

27

Метеоролог објаснио зашто је добра серија земљотреса у БиХ

12

25

Потврђен аранжман од 81 милиона евра за пут Фоча - Шћепан поље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner