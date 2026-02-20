Влада Српске усмјерила милионе за развој пољопривреде и села

Извор:
Влада Републике Српске на данашњој 5. сједници донијела је низ одлука и информација које имају за циљ подстицање развоја пољопривреде, малих и средњих предузећа, здравственог система, регионалне инфраструктуре и културе, обезбјеђујући финансијску подршку и стварање услова за дугорочан раст и конкурентност.
За развој пољопривреде и села у 2026. години предвиђена су средства у износу од 180 милиона КМ, која ће бити усмјерена на текућу производњу, дугорочна улагања и системске мјере. Пољопривредници ће, између осталог, имати право на регресирано дизел гориво, инвестиције у механизацију, складиштење и прераду, као и подршку здравственој заштити животиња и биљака.
Мала и средња предузећа добијају 2,5 милиона КМ за дигитализацију, набавку опреме и очување традиционалних заната, уз подршку новим и текућим улагањима.
Здравствени систем биће ојачан додатним кредитом од 45 милиона евра код Свјетске банке за реконструкцију, изградњу и опремање психијатријских установа, набавку медицинске опреме и санитетских возила, као и наставак дигитализације.
У области инфраструктуре и заштите од поплава, Влада је одобрила наставак Програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине са инвестиционим оквиром од око 332 милиона УСД и издвојила 2,34 милиона КМ за идејно рјешење заштите Добоја од поплава.
Културни развој подржан је кроз пројекат „Реци наглас“ у сарадњи са ЈУ Градско позориште „Семберија“ из Бијељине, са финансијском подршком од 50.000 КМ за афирмацију домаћих драмских аутора и развој позоришне сцене у Републици Српској.
