Предложен притвор Ирфану Карићу

Извор:
АТВ
20.02.2026
10:01
Тужилаштво КС предложило је одређивање једномјесечног притвора Ирфану Карићу, који је покушао аутомобилом ући међу грађане током протеста у Сарајеву.
Поступајући тужилац Кантоналног тужилаштва предложио је Општинском суду у Сарајеву одређивање притвора Карићу наводећи да постоји опасност да би осумњичени боравком на слободи могао утицати на свједоке или поновити кривична дјела, саопштено је данас из Тужилаштва.
Карић је осумњичен за кривична дјела спречавање службене особе у вршењу службене радње, неовлаштена производња и промет дроге и недозвољено држање оружја или експлозивних материја.
Он је прије два дана током протеста грађана покушао аутомобилом да уђе међу демонстранте у Улици Хамзе Хуме, а том приликом је код њега пронађена већа количина дроге и муниције.
