Предложен притвор Ирфану Карићу

Извор:

АТВ

20.02.2026

10:01

Предложен притвор Ирфану Карићу
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Тужилаштво КС предложило је одређивање једномјесечног притвора Ирфану Карићу, који је покушао аутомобилом ући међу грађане током протеста у Сарајеву.

Поступајући тужилац Кантоналног тужилаштва предложио је Општинском суду у Сарајеву одређивање притвора Карићу наводећи да постоји опасност да би осумњичени боравком на слободи могао утицати на свједоке или поновити кривична дјела, саопштено је данас из Тужилаштва.

туча-песница-шака

Хроника

Хорор у Требињу: Упао у стан и претукао мушкарца

Карић је осумњичен за кривична дјела спречавање службене особе у вршењу службене радње, неовлаштена производња и промет дроге и недозвољено држање оружја или експлозивних материја.

Он је прије два дана током протеста грађана покушао аутомобилом да уђе међу демонстранте у Улици Хамзе Хуме, а том приликом је код њега пронађена већа количина дроге и муниције.

