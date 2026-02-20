Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина

Како је саопштено из Тужилаштва Кантона Сарајево нема снимке из трамваја који је прошле седмице искочио из шина.

Форензичком обрадом хард диска који је изузет из кабине возача, утврђено је да снимљеног материјала није било од 29.11.2025. године. Тужилаштво, између осталог, утврђује зашто није функционирао систем видео надзора – казала је Азра Бавчић из Тужилаштва Кантона Сарајево.

Управо је снимак као кључни доказ наводио и министар саобраћаја КС у оставци Аднан Штета, али и Елмин Плећан, бранилац возача трамваја Аднана Касаповића.