Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина

20.02.2026

08:46

Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Како је саопштено из Тужилаштва Кантона Сарајево нема снимке из трамваја који је прошле седмице искочио из шина.

Форензичком обрадом хард диска који је изузет из кабине возача, утврђено је да снимљеног материјала није било од 29.11.2025. године. Тужилаштво, између осталог, утврђује зашто није функционирао систем видео надзора – казала је Азра Бавчић из Тужилаштва Кантона Сарајево.

Поплава у Хрватској

Регион

Хаос на Јадрану: Море ушло у куће, острва одсјечена од копна

Управо је снимак као кључни доказ наводио и министар саобраћаја КС у оставци Аднан Штета, али и Елмин Плећан, бранилац возача трамваја Аднана Касаповића.

Сарајево

Искакање трамваја у Сарајеву

