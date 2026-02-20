Мистерија код језера: Ушли у викендицу и нестали без трага, мјештани у страху

Извор:
Телеграф
20.02.2026
08:55
Коментари:0
Мирно поподне у околини лесковачког планинског села Црцавац претворило се у праву драму.
Од јуче у 16 часова, полиција, ватрогасци и мјештани трагају за двојицом мушкараца, старости 38 и 47 година, којима се изгубио сваки траг у близини језера Барје. И док се чека било каква званична информација са терена, неизвјесност у овом крају расте из сата у сат.
Аларм упаљен након тишине на телефонима
Према писању Телеграфа, двојица мушкараца су боравила у својој викендици у селу Црцавац. Породица је почела да сумња да нешто није у реду када су позиви на њихове мобилне телефоне остали без одговора још од раних јутарњих сати.
Након што су сви покушаји да се са њима ступи у контакт пропали, случај је пријављен Полицијској управи у Лесковцу, која је одмах подигла своје екипе на ноге.
Чим се вијест о нестанку проширила, друштвеним мрежама и локалним кафанама почеле су да круже црне слутње. Појавиле су се незваничне тврдње да је на језеру Барје виђен преврнут чамац и да се страхује од најгорег – утапања. Ипак, надлежни су брзо реаговали како би смирили јавност.
Кошарка
'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић
Из лесковачке полиције су за медије јасно прецизирали статус истраге:
„Имамо пријаву нестанка два мушка лица, али немамо пријаву да су се утопили. Тренутно претражујемо терен око њихове викендице и приобаље. На терену су и ватрогасно-спасилачке јединице које помажу у претрази због специфичности приједела“, наводе из ПУ Лесковац.
Село Црцавац и околина језера Барје познати су по изузетно тешком, шумовитом и стрмом терену. Иако је језеро магнет за пецароше и викендаше, густа вегетација и разуђеност кућа чине сваку потрагу логистичким изазовом.
Ватрогасци-спасиоци и полицијски службеници чешљају појас око језера, али и шумске путеве који воде ка планинским масивима. Чињеница да су мушкарци посљедњи пут виђени у својој викендици даје наду да су се можда изгубили у густој магли или шуми, те се претрага не ограничава само на водену површину.
У селу влада мук. Комшије описују нестале мушкарце као људе који добро познају овај крај, што додатно продубљује мистерију њиховог нестанка. Док се мрак поново спушта над Барјем, спасилачке екипе не повлаче људство са терена.
Потрага остаје активна, а очи јавности упрте су у полицијски кордон код језера, у нади да ће се драма завршити срећним исходом.
Кошарка
3 ч0
Хроника
3 ч0
Регион
3 ч0
Свијет
4 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
20 ч0
Хроника
23 ч0
Хроника
23 ч0
Најновије
Најчитаније
12
32
12
32
12
27
12
25
12
21
Тренутно на програму