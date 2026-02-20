Logo
Мистерија: Бивши фудбалер пронађен мртав

АТВ

20.02.2026

09:51

0
Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Бивши италијански фудбалер Кристијан Џидаји, 38 година, пронађен је мртав под мистериозним околностима након што је раније тог дана пријављен као нестао.

Џидаји је током каријере играо 11 година као професионалац, укључујући и кратак боравак у Серији А са клубом Новара у сезони 2011/12. Током каријере наступао је и за Ћесену, Про Патрију и Форли, гдје је провео већи дио свог фудбалског живота.

Након што се повукао из активног играња 2017. године, радио је као тренер, укључујући и кратко као помоћни тренер у Сан Марино. Касније је ушао у полицију у Равени, након положеног испита у јулу 2025. године.

Полиција га је тражила након што није дошао на посао, а чланови породице су пријавили нестанак.

Његово тијело је пронађено у боровој шуми у Лидо Адриану близу Равене касно тог истог дана, користећи праћење његовог мобилног телефона.

Узрок смрти још није објављен док полиција наставља истрагу.

Његов бивши клуб Форли упутио је дирљиву поруку саучешћа породици и вољенима у овом тешком тренутку, преноси Курир.

Тагови :

трагедија

Италија

fudbal

