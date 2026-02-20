Logo
Large banner

Знакови који показују да вас партнер воли више него што мислите

Извор:

Агенције

20.02.2026

09:47

Коментари:

0
Знакови који показују да вас партнер воли више него што мислите
Фото: Arina Krasnikova/Pexels

Није увијек потребна грандиозна изјава љубави вашег партнера да би показао колико им значите. Већином су то те ситнице и симпатични гестови који вам помажу да останете повезани на дуге стазе.

Ако вам требају романтични знакови да бисте знали да вас партнер воли више него што бисте икада могли замислити, ево неколико романтичних гестова и свакодневних радњи које значе да мисли пуно о особи у коју је заљубљен.

haris i melina

Сцена

Медији: Мелина измислила да се удаје како би пркосила Џиновићу

Ако ради само неколико ових знакова, то открива колико је романтичан показујући колико му је стало. Након што примијетите оваква понашања, тешко их је престати видјети.

Помаже вам с основним кућаним пословима

Уколико партнер преузима ваше обавезе код куће, пуни фрижидер намирницама за седам дана, чисти купатило и уоквирује постер који стоји у углу дневне собе откад сте се упознали, стало му је више него што мислите.

Оставља вам симпатичне порукице

Када је ријеч о писању порука, тренерица за везе Иона Јоунг савјетовала је мушкарцима да би требали бити сигурни да не врше притисак на своју партнерку да одговори истом мјером или да им узврати писањем властитих порукица.

Свако изражава љубав другачије. Нисте написали ово писмо да бисте добили нешто заузврат, написали сте га да подијелите како се осјећате и да бисте усрећили своју партнерку.

dinosaur sc yt

Наука и технологија

Откривен Спиносаурус: Праисторијски риболовац из Сахаре

Дијели осјећаје путем музике

Студија из 2020. године истражила је утицај заједничког уживања у музици унутар веза. Парови који имају "своју пјесму" показали су већу интимност и боље позитивно емоционално присјећање успомена повезаних с пјесмом.

Прави вам доручак

Доручак не мора бити сервиран у кревету како би се показала љубав према вољеној особи. Не мора чак бити ни отмјен. Довољно је да се партнер побрине да направи оно што волите јести.

Он намјешта кревет

Након што проведете ноћ заједно, он увлачи плахте, прозрачно намјешта јастуке и додатно уређује све како би било опуштајуће вратити се касније.

Веса Лума

Србија

Ово је пјевачица чији син је снимљен како шири мржњу против Србије

"Одвајање времена за мало више кућанских послова даје до знања да вам је уравнотежен живот важан. Овај гест бриге показује пажњу, преданост и љубав, доприносећи трајном задовољству. Заједничко бављење новим активностима које су изван рутине потиче лични и релацијски раст, што је важан фактор трајне среће", објашњава стручњак за везе Кеитх Дент.

Он вам олакшава дан

Можда већ годину дана користите исти сломљени кишобран или стално губите кључеве па он купи нешто што ће ријешити тај мали проблем, попут врхунског кишобрана или привјеска за кључеве у вашој омиљеној боји.

Предлаже ствари за које мисли да би вам се свидјеле

Размишља о ресторану, изласку, филму или нечему за што зна да је баш по вашем укусу и предлаже то прије него што ти то успијете споменути.

Веса Лума

Србија

Ово је пјевачица чији син је снимљен како шири мржњу против Србије

Држи вас за руку

Чак и ако само гледате телевизију код куће, додир је једноставан и моћан "поклон" који можете дати готово било гдје. Још важније је држање за руку када се не слажете. Истраживања су показала да држање за руку током и након сукоба смирује нечији пулс, расположење и стил комуникације.

Подијели:

Тагови :

partneri

љубавне везе

Љубав

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Кијев жели хаос у Мађарској

Регион

Орбан: Кијев жели хаос у Мађарској

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Злостављала дјечаке у школи: Ево колико је робије добила

2 ч

0
Priština Kosovo

Србија

Фалсификованим српским документима продали земљу вриједну 1,5 милиона евра: Ухапшене четири особе

2 ч

0
Црногорска полиција на ногама: У току акција широм земље, ево ко је на мети

Регион

Црногорска полиција на ногама: У току акција широм земље, ево ко је на мети

3 ч

0

Више из рубрике

Svađa partneri

Љубав и секс

Разводи све чешћи: Брак некада био светиња, данас лични избор

2 д

1
Мале навике које одржавају блискост у вези чак и када изгледа да је све пропало

Љубав и секс

Мале навике које одржавају блискост у вези чак и када изгледа да је све пропало

3 д

0
АИ инфлуенсерка на Инстаграму

Љубав и секс

АИ инфлуенсерка мјесечно зарађује хиљаде евра: Добила преко 500 брачних понуда

4 д

0
Имали однос на плажи пред дјететом

Љубав и секс

Снимак шокирао свијет: Пред дјететом без стида имали однос на плажи

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Метеоролог објаснио зашто је добра серија земљотреса у БиХ

12

25

Потврђен аранжман од 81 милиона евра за пут Фоча - Шћепан поље

12

21

Компанија престаје да лети: Високи порези гасе милионе сједишта

12

21

Српска фабрика чоколаде продаје имовину - цијена ситница

12

15

Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner