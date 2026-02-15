Logo
Снимак шокирао свијет: Пред дјететом без стида имали однос на плажи

Агенције

15.02.2026

12:43

Имали однос на плажи пред дјететом
Фото: Screenshot

Видјели смо до сада многе снимке на друштвеним мрежама који су нас до кости пренеразили, али овакав не.

Скандалозан призор из Португала брзином свјетлости прије неколико година проширио се свијетом, а чак се у све укључила и полиција која је испитивала случај мушкарца и жене који су без трунке срамоте и обзира усред бијела дана, пред дјететом и другим људима упражњавали интимни однос на плажи поред ријеке.

Александра Пријовић-03092025

Сцена

Прија се саплела, па пала на бини током концерта: ''Добро сам звизнула''

Снимак је сада постао поново актуелан након што су га рециклирали поједини медији.

Полиција у Португалу је тада потврдила да је покренула истрагу након што су добили дојаву о 11-минутном шокантном снимку брачног пара који има интимни однос док кћерка сједи поред њих.

Један од пролазника је све снимио и послао надлежним органима, а све је брзо завршило и у медијима, тако да је случај из Порта постао сензација у читавом свијету.

Запањени пролазници снимили су шокантне сцене на ријечној плажи Табуао у близини града Паредес де Кура у региону Порто на сјеверу Португала.

Ердоан Моранкић

Друштво

Огласио се отац младића који је страдао у Сарајеву: ''Туга до неба''

Поврх свега, ова жена није покушала да сакрије свој идентитет и чак се насмијешила посматрачима док су снимали скандалозан призор, а није се обазирала ни на дијете које је мирно лежало поред ње и њеног партнера.

Такође, у једном тренутку се види и да врло ноншалантно разговара са пролазницима, не показујући трунку срамоте за свој врло неприкладан чин.

Иначе, становници Португала, али и многих других земаља широм свијета, са гнушањем су реаговали на шокантан снимак, који је објавио "Дејли Мејл", и путем друштвених мрежа позивали да се пар казни.

"Нису достојни да буду родитељи. Они треба да заштите дјевојчицу од оваквих интимних чина", написала је једна Португалка на друштвеним мрежама, а друга је додала: "Оно што видим на снимку је перверзно и актери треба да буду оштро кажњени".

љубав и секс

Seks

Португал

