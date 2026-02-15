Снимак шокирао свијет: Пред дјететом без стида имали однос на плажи

Извор:
Видјели смо до сада многе снимке на друштвеним мрежама који су нас до кости пренеразили, али овакав не.
Скандалозан призор из Португала брзином свјетлости прије неколико година проширио се свијетом, а чак се у све укључила и полиција која је испитивала случај мушкарца и жене који су без трунке срамоте и обзира усред бијела дана, пред дјететом и другим људима упражњавали интимни однос на плажи поред ријеке.
Снимак је сада постао поново актуелан након што су га рециклирали поједини медији.
Полиција у Португалу је тада потврдила да је покренула истрагу након што су добили дојаву о 11-минутном шокантном снимку брачног пара који има интимни однос док кћерка сједи поред њих.
Један од пролазника је све снимио и послао надлежним органима, а све је брзо завршило и у медијима, тако да је случај из Порта постао сензација у читавом свијету.
Запањени пролазници снимили су шокантне сцене на ријечној плажи Табуао у близини града Паредес де Кура у региону Порто на сјеверу Португала.
Поврх свега, ова жена није покушала да сакрије свој идентитет и чак се насмијешила посматрачима док су снимали скандалозан призор, а није се обазирала ни на дијете које је мирно лежало поред ње и њеног партнера.
Такође, у једном тренутку се види и да врло ноншалантно разговара са пролазницима, не показујући трунку срамоте за свој врло неприкладан чин.
Иначе, становници Португала, али и многих других земаља широм свијета, са гнушањем су реаговали на шокантан снимак, који је објавио "Дејли Мејл", и путем друштвених мрежа позивали да се пар казни.
"Нису достојни да буду родитељи. Они треба да заштите дјевојчицу од оваквих интимних чина", написала је једна Португалка на друштвеним мрежама, а друга је додала: "Оно што видим на снимку је перверзно и актери треба да буду оштро кажњени".
