Болна освета швалеру из Србије: Сви се смију натпису на ауту

Телеграф
13.02.2026
19:53
Сваки мушко-женски однос заснива се најприје на повјерењу и лојалности, а онда долазе и друге ствари, међутим, ако тога нема, онда долази до великих посљедица, а то је искусио један швалер.
Наиме, један Пунто у Нишу очигледно је настрадао због невјерства његовог газде, тако што је био сав ишаран црвеним спрејом.
Оно што је написано на сувозачевим вратима показује револт и бијес некога ко је повријеђен. Црвеним спрејом преко цијелог аута написано је "Паћенику".
Овај несрећни сценарио одиграо се у Нишу, на паркингу зграде која се налази у близини Клиничког центра у Нишу.
Осим натписа, били су и погрдни цртежи. Ако је љубавница, није му остала уопште дужна.
Овакви примјери у Србији све су чешћи.
Својевремено је великим словима исписано "Швалер" на једном аутомобилу паркираном у београдском насељу Жарково, пише "Телеграф".
