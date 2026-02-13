Logo
Болна освета швалеру из Србије: Сви се смију натпису на ауту

Телеграф

Ишаран ауто швалера из Ниша
Фото: ТикТок

Сваки мушко-женски однос заснива се најприје на повјерењу и лојалности, а онда долазе и друге ствари, међутим, ако тога нема, онда долази до великих посљедица, а то је искусио један швалер.

Наиме, један Пунто у Нишу очигледно је настрадао због невјерства његовог газде, тако што је био сав ишаран црвеним спрејом.

Оно што је написано на сувозачевим вратима показује револт и бијес некога ко је повријеђен. Црвеним спрејом преко цијелог аута написано је "Паћенику".

Овај несрећни сценарио одиграо се у Нишу, на паркингу зграде која се налази у близини Клиничког центра у Нишу.

Осим натписа, били су и погрдни цртежи. Ако је љубавница, није му остала уопште дужна.

Овакви примјери у Србији све су чешћи.

Својевремено је великим словима исписано "Швалер" на једном аутомобилу паркираном у београдском насељу Жарково, пише "Телеграф".

