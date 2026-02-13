Logo
Умрла царица Нутеле: Милијардерка преминула у дому

Агенције

13.02.2026

19:38

Умрла царица Нутеле: Милијардерка преминула у дому
Милијардерка и насљедница империје Фереро, прозвана царицом Нутеле, преминула је у 87. години.

Марија Франка Фереро, супруга покојног Микелеа Ферера, преминула је у свом дому у граду Алба, у провинцији Кунео, на сјеверу Италије, у раним јутарњим сатима у четвртак.

Била је предсједница Фереро групе, компаније познате по брендовима као што су Нутела, Киндер, Фереро роше и Тик Так.

Вијест о њеној смрти одјекнула је широм малог сјеверног града, дома фабрике Фереро и мјеста које се сматра родним мјестом чувеног чоколадног намаза, пише "Сан".

