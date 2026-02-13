Умрла царица Нутеле: Милијардерка преминула у дому

Извор:
Милијардерка и насљедница империје Фереро, прозвана царицом Нутеле, преминула је у 87. години.
Марија Франка Фереро, супруга покојног Микелеа Ферера, преминула је у свом дому у граду Алба, у провинцији Кунео, на сјеверу Италије, у раним јутарњим сатима у четвртак.
Била је предсједница Фереро групе, компаније познате по брендовима као што су Нутела, Киндер, Фереро роше и Тик Так.
Вијест о њеној смрти одјекнула је широм малог сјеверног града, дома фабрике Фереро и мјеста које се сматра родним мјестом чувеног чоколадног намаза, пише "Сан".
In Monaco and throughout her long life, the widow of the Nutella and Kinder egg inventor has symbolised a certain […] https://t.co/yGUJ1omSDg pic.twitter.com/gTulLiPiAQ— Monaco Tribune in English (@MonacoTribuneEN) July 18, 2025
