Трамп: Зеленски ће пропустити прилику ако се не покрене

Амерички предсједник Доналд Трамп је изјавио да ће украјински предсједник Владимир Зеленски пропустити прилику за мир ако се "не покрене".
"Русија жели да постигне договор, а Зеленски ће морати да се покрене", рекао је Трамп током прес-конференције у Бијелој кући.
Предсједник САД је додао да би инертност Зеленског у добрим околностима за постизање мира могла да буде "пропуштање сјајне прилике"
