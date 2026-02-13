Logo
Трамп: Зеленски ће пропустити прилику ако се не покрене

13.02.2026

19:34

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп је изјавио да ће украјински предсједник Владимир Зеленски пропустити прилику за мир ако се "не покрене".

"Русија жели да постигне договор, а Зеленски ће морати да се покрене", рекао је Трамп током прес-конференције у Бијелој кући.

Ален Витасовић

Сцена

Популарни пјевач открио да је тешко болестан: Има цирозу

Предсједник САД је додао да би инертност Зеленског у добрим околностима за постизање мира могла да буде "пропуштање сјајне прилике"

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

Коментари (0)
22

01

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

21

45

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

21

34

Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

21

27

Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

21

26

Гужве на три гранична прелаза

