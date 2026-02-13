Мајка четири сина добила тројке у 50. години

13.02.2026
18:48
Коментари:0
Швеђанка Мари Густавсон, иако је већ родила четири сина, жељела је да роди још једну бебу, и то у 50. години, али је на опште изненађење добила тројке, пренијели су данас медији.
Чарли, Лорин и Лара рођени су хитним царским резом у граду Удевала, у Шведској, пренио је Билд.
Дјечак и двије дјевојчице су сада добро, као и њихова мајка, педесетогодишњакиња која је имала високоризичну трудноћу.
Како се наводи, зачеће бебе природним путем у овим годинама није немогуће, али је изузетно ријетко, преноси Танјуг.
Стога су се Мари и њен супруг Кони (59) одлучили за вјештачку оплодњу на Кипру, гдје је третман коштао 5.500 евра.
"Нисмо мислили да ће успјети из првог пута, па смо пребацили три ембриона како бисмо повећали шансе", испричала је Мари.
Сцена
Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро
Љекар је процијенио вјероватноћу да се сва три ембриона развију на само 5 посто, али сво троје дјеце је заправо преживјело.
Трудноћа је касније сматрана изузетно високоризичном због мајчиних година, а љекари су чак савјетовали Мари да не носи сву дјецу до краја термина.
Иако су Чарли, Лорин и Лара имали само око 1.000 до 1.500 грама на рођењу, они напредују добро, наводи Билд.
Густавсонови од тада имају пуне руке посла са седморо дјеце. Како је рекла Мари, сада је, ипак, све лакше него са старијом дјецом.
"Поново постати мајка са 50 година није проблем. Лакше је него када сам била млађа и нисам знала како да се бринем о бебама", закључила је она.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
01
21
45
21
34
21
27
21
26
Тренутно на програму