Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

13.02.2026

17:42

Коментари:

0
Пеков о Бриселу: Политички кратковиди
Фото: Танјуг/АП

Ријешеност неких држава да не комуницирају са Москвом нерационална је, а званичници који одбијају дијалог су "политички кратковиди", рекао је портпарол Кремља Дмитри Песков поводом изјаве предсједника Литваније Гитанаса Науседе да неке чланице ЕУ "куцају на врата Кремљу".

"Политичари који инсистирају на изолацији Русије заглављени су у апсолутно кратковидом, ирационалном и бесмисленом приступу, који показује политичку неписменост, политичку кратковидост и ништа више", нагласио је Песков.

Он је рекао да руски предсједник не избјегава контакт, јер једино дијалог помаже у рјешавању тензија.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

"Сваки европски лидер може имати директан контакт са предсједником Путином ако то затражи", додао је Песков.

Науседа је осудио иницијативу одређених чланица ЕУ за обнављање дипломатског ангажмана са Русијом, тврдећи да то "куцање на врата Кремља" поткопава јединство Уније.

Таг :

Дмитриј Песков

