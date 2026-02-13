Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

13.02.2026
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић присуствује безбједносној конференцији у Минхену, након чијег отварања је рекла, да се у Европи примијети другачија атмосфера.
"Постоји више оних који саопштавају да је другачије вријеме и да нека правила која су раније била на сцени или нису више, или се морају мијењати. Сасвим се другачије посматрају неке ствари", додала је Цвијановић.
Истиче да је до сада имала састанке, те да јој је било важно да објасни одређене ствари везане за БиХ.
"Ствари морају да се врате у нормалну колотечину, једине релевантне треба да буду институције, ту не мислим само на институције на нивоу БиХ, него и институције Српске, које желе да имају своју аутономију, своја права, која су добила, да одлучују и креирају разне процесе важне за грађане Српске, те да им се то не узима манипулацијама и преварама. Наставићу да будем овдје, али свакако оно што је важно овдје је да се овај скуп одржава", истиче она.
Подсјећамо, у Минхену је почела Минхенска безбједносна конференција, коју је формално отворио Фридрих Мерц.
На конференцији и ове године учествује српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Србије Александар Вучић.
Током три дана, биће одржане бројне дебате на високом нивоу о међународној безбједности, на којима ће учествовати бројни шефови држава и лидери међународних организација.
Водећи форум за међународну безбједносну политику, још једном ће омогућити дебате о кључним актуелним изазовима спољне и безбједносне политике.
Више од 60 шефова држава и влада из цијелог свијета потврдило је своје присуство, већином из европских земаља, а теме о којима ће разговарати су бројне - од европске безбједности и одбране, преко будућности трансатлантских односа, до супротстављене визије глобалног поретка.
Овогодишња конференција сматра се једном од најважнијих у историји, а присуствује јој око 60 шефова држава и влада широм свијета. Највећа делегација долази из САД-а, коју, осим Рубија, чини око 40 представника америчког конгреса из обје странке.
