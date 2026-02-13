Није виц: Хусо из БиХ преварио Њемачку, узима велике паре

Извор:
АТВ
13.02.2026
15:13
Њемачки медији објавили су причу о Хуси из БиХ који с породицом од државе прима преко 87.000 евра годишње, а ником није јасно ни како је уопште успио да остане у Келну толико година.
У Келну један држављанин БиХ, његова жена и њихово осморо дјеце сваког мјесеца примају 7.250,77 евра од државе. А мушкарац заправо већ 23 године уопште не би требало да буде у Њемачкој.
У међувремену је више пута кривично гоњен. Надлежна државна канцеларија ипак наставља да исплаћује новац.
"Како је то могуће?", пита се најтиражнији њемачки лист "Билд" који пише о, како га називају, "криминалном Босанцу", преноси "Дојче Веле".
Хусо Б. се први пут појављује у Келну 2003. године и тражи азил. Мушкарац, који потиче из ромске породице, нема никакве личне документе. Његов захтјев за азил бива убрзо одбијен: Босна и Херцеговина се сматра сигурном земљом поријекла. Хусо Б. потом нестаје – и 2007. поново се појављује у Њемачкој, преноси "Билд".
Поново бива протјеран и поноо успијева да остане у Њемачкој јер узима адвоката и подноси тужбу у вези с правом на боравак. Поступак се развлачи двије године, а потом његов захтјев опет бива одбијен. И поново га нико не депортује. Чак ни онда када почини кривична дјела, напомиње "Јутарњи лист".
"Билд" пише и како је Хусо Б. полицији познат због разних превара.
"Али, он не ради само на својој криминалној каријери. Овај Босанац у Келну оснива породицу и са супругом има укупно осморо дјеце. И прима помоћ од државе према Закону о накнадама за азиланте: по 835,24 евра 'помоћи за животне потребе' за њега и његову жену, те између 630,81 и 817,71 евра по дјетету, у зависности од узраста. То укупно износи преко 87.000 евра годишње. Породица ионако не плаћа станарину, јер живи у оронулом блоку за азиланте у Келну. Поређења ради, просјечан пар у Њемачкој располаже, према Савезном заводу за статистику, нето приходом од 4.496 евра. На осморо дјеце додаје се 2.072 евра дјечијег додатка, што укупно износи 6.568 евра мјесечно", пише њемачки таблоид.
Град Келн се због заштите података не жели изјашњавати овом о случају. Наводе да "у случају недостатка права боравка, обавеза напуштања земље не може увијек бити спроведена. Овдје се морају узети у обзир, између осталог (…) породичне околности. Кажу да, ако су дјеца погођена депортацијом – чак и само посредно – то се посебно мора узети у обзир".
Дакле депортација Хусе Б. се не спроводи због дјеце. С обзиром на то да породица већ дуго живи у Њемачкој, више не примају само темељну накнаду за азиланте, него и такозване "повећане аналогне накнаде“, у висини редовне социјалне помоћи. Према наводима града Келна, само у тој метрополи на Рајни постоји седам десеточланих породица с малољетном дјецом, које примају накнаде за азиланте.
"Билд" има увид у документе који показују колико Хусо Б. и његова породица примају новца од државе. Када су га новинари у његовом дому у Келну суочили с том чињеницом, он је ипак негирао да прима толико новца.
Такође, рекао је да је "посљедње кривично дјело које је починио било 2014.“.
Хусо Б. је посљедњи пут требало да изађе пред суд 8. децембра 2025. Оптужен је да је покушао да изврши превару у једној дрогерији с поклон-картицама. Процес је на крају одложен за ову годину, пише њемачки лист "Билд", преноси "Дојче Веле".
