Рубио пред Минхен послао ултиматум?

13.02.2026

13:53

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички државни секретар Марко Рубио, шеф америчке делегације на Минхенској безбједносној конференцији, послао је јасну поруку ЕУ.

Рубио је при полијетању у Немачку изјавио новинарима да је "рат у Украјини страшан" и да се мора одмах завршити "достојанственим миром" и поузданим безбједносним гаранцијама за Украјину.

Рубио је нагласио и да наставак рата изазива огромну људску патњу, посебно сада зими са руским нападима на енергетску инфраструктуру који остављају стотине хиљада људи без струје и гријања.

"То је рат. Зато желимо да се рат заврши. Људи пате", рекао је, објашњавајући да је то разлог зашто Вашингтон инсистира на мировним преговорима.

Рубио је потврдио да очекује састанак са украјинским предсједником Володимиром Зеленским на маргинама конференције, иако то није назвао 100% сигурним.

Циљ је јачање преговарачке позиције Украјине, али крајњи циљ остаје брзо постизање споразума, а не продужавање рата исцрпљивања коме се крај не види, додао је Рубио.

Истовремено, извршио је директан притисак на Европљане.

Он је, наиме, позвао европске земље да преузму већи дио одговорности, повећавајући издатке за одбрану и да би требало да буду водећи у питањима као што је обнова Украјине.

Рубиов говор на Минхенској безбједносној конференцији је заказан за суботу, 14. фебруар, када се очекује да ће детаљније "разрадити" ове тачке, које су поједини медији оцијенили као својеврстан ултиматум Европи и Украјини.

Очекује се да његов говор прате највиши европски званичници, попут Урсуле фон дер Лајен, Емануела Макрона, Кира Стармера и Володимира Зеленског.

"До тада, његова порука је јасна: Рат мора да се заврши сада, преговорима и реализмом – и Европа мора престати да се ослања искључиво на САД", навео је грчки портал pronews.gr, који истиче и да је атмосфера на конференцији напета.

Коментари (0)
