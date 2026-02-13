Logo
Пискарјов: Запад обучава подстрекаче за саботаже током избора у Русији

Извор:

СРНА

13.02.2026

13:08

Пискарјов: Запад обучава подстрекаче за саботаже током избора у Русији
Фото: pexels/Lubov Tandit

Западне земље обучавају подстрекаче за извођење саботаже током предстојећих парламентарних избора у Русији и планирају да убаце агенте за вршење утицаја у државне органе Руске Федерације, упозорио је Василиј Пискарјов, предсједавајући Комисије Државне думе за истраживање страног мијешања у руска унутрашња питања.

"Наша анализа показала је да је у току активан рад на обучавању подстрекача за изборе. Запад ће покушати и да убаци своје агенте за вршење утицаја у државне органе", написао је Пискарјов на "Телеграму".

Пискарјов је истакао да је обука понуђена углавном у Њемачкој и балтичким земљама.

Дмитриј Песков

Свијет

Наредне седмице нови круг преговора о Украјини

"Бројна одјељења су активна, укључујући за обуку самопрозваних `кандидата`, односно оних који ће бити унапријеђени у изборним кампањама у владине агенције. Затим су ту `гласачи` и `посматрачи`. Њих све уче методама провоцирања на бирачким мјестима, као и осигуравања гласова које они желе", навео је Писарјов.

Он је нагласио да су само у Летонији обуку прошле хиљаде људи у посљедњих неколико година.

