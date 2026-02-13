Нема безбједносних гаранција док Кијев не постигне мир са Москвом

13.02.2026
10:50
Коментари:0
Вашингтон не планира да пружи безбједносне гаранције Украјини док Кијев не постигне мировни споразум са Москвом, објавио је "Политико", позивајући се на неименоване европске и америчке званичнике.
Према ријечима високорангираног америчког званичника, предсједник САД Доналд Трамп настоји да искористи безбједносне гаранције као полугу утицаја на украјинског предсједника Владимира Зеленског.
"Он жели да се много питања учврсти и стабилизује прије него што заправо потпише. Не жели само да га потпише, а ако то некако омета даље мировне преговоре, која је сврха?", рекао је неименовани званичник.
Извор истиче да територијално питање остаје "главна тачка спотицања" на преговорима.
"Обје стране су прилично укопане, али мислим да сви осјећају да постоји пут напријед", рекао је извор.
Најновије
Најчитаније
13
00
12
57
12
53
12
50
12
37
Тренутно на програму