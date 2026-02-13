Logo
Нема безбједносних гаранција док Кијев не постигне мир са Москвом

13.02.2026

10:50

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Вашингтон не планира да пружи безбједносне гаранције Украјини док Кијев не постигне мировни споразум са Москвом, објавио је "Политико", позивајући се на неименоване европске и америчке званичнике.

Према ријечима високорангираног америчког званичника, предсједник САД Доналд Трамп настоји да искористи безбједносне гаранције као полугу утицаја на украјинског предсједника Владимира Зеленског.

"Он жели да се много питања учврсти и стабилизује прије него што заправо потпише. Не жели само да га потпише, а ако то некако омета даље мировне преговоре, која је сврха?", рекао је неименовани званичник.

Извор истиче да територијално питање остаје "главна тачка спотицања" на преговорима.

"Обје стране су прилично укопане, али мислим да сви осјећају да постоји пут напријед", рекао је извор.

