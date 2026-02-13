Logo
Полицијски службеник СИПА ухапшен у наставку акције ”Лан”

Извор:

АТВ

13.02.2026

11:57

Коментари:

0
Полицијски службеник СИПА ухапшен у наставку акције ”Лан”
Фото: АТВ

У наставку акције ”Лан” полицијски службеници СИПА ухапсили су свог колегу због сумње да је злоупотребио положај и одавао информације из предмета!

У СИПА наводе да је полицијски службеник синоћ ухапшен због сумње да је починио кривична дјела злоуптреба положаја или овлаштења и повреда тајности поступка.

”Након криминалистичке обраде осумњичени ће бити предат у даљу надлежност Тужилаштва БиХ”, саопштила је СИПА.

Додају да је против ухапшеног полицијског службеника покренут интерни поступак због сумње да је теже повриједио дужност, односно злупотребе службеног положаја, чињења које води одавању службене тајне и понашање које нарушава углед полицијског органа.

”Агенција најоштрије осуђује сваки облик коруптивног понашања, поготово у властитим редовима и одлучно ћемо се супроставити сваком виду незаконитог понашања својих службеника”, наводи се у саопштењу.

ILU-SIPA-130925

Хроника

Акција "Лан": Заплијењена већа количина дувана, више ухапшених

Акција ”Лан” спроведена је 11. фебруара када је ухапшено 15 особа осумњичених за шверц цигаретама. У претресима је одузето око 10 тона дувана у листу, 1.840 килограма ситно резаног дувана, 3.955 паклица цигарета, 90.500 ручно мотаних цигарета, више машина за резање, пуњење и мотaње цигарета, прецизне ваге, компресори и празни филтери, аутоматска пушка са оквиром и 120 метака, 3 бомбе и спид.

