Logo
Large banner

Није први пут: Трамвај искакао из шина на истом мјесту 2013. и 2017. године

Извор:

Аваз

13.02.2026

11:29

Коментари:

0
tramvaj iskočio iz šina
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Трамвајска несрећа која је догодила јуче на раскрсница код Земаљског музеја БиХ однијела је један млади живот. Страдао је младић од 23 године, а дјевојци од 17 година ампутирана је нога.

Узрок несреће још увијек није познат, међутим ово није први случај искакања трамваја на истој раскрсници.

Ердоан Моранкић

Хроника

Ово је младић из Брчког који је погинуо у стравичној трамвајској несрећи у Сарајеву

На истом мјесту 2017. године такође је искочио трамвај из шина, међутим, на сву срећу тада није било смртног исхода и несреће ових размјера.

2013. повријеђено 40 људи

1. новембра 2013. дошло је до фронталног судара два трамваја на раскрсници код Машинске школе и Земаљског музеја БиХ у Сарајеву.

Тада је повријеђено 40 људи, а узрок је било погрешно скретање трамваја, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови :

tramvaj

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Страдали младић је био син познатог музичара из Брчког, који је славу стекао у емисији "Никад није касно"

Хроника

Страдали младић је био син познатог музичара из Брчког, који је славу стекао у емисији "Никад није касно"

2 ч

0
Ухапшен возач трамваја смрти у Сарајеву

Хроника

Ухапшен возач трамваја смрти у Сарајеву

3 ч

3
Тешка несрећа у Сарајеву

Хроника

Ампутирана јој нога: Познато стање дјевојке која је повријеђена у трамвајској несрећи

4 ч

0
Д‌јевојци којој је ампутирана нога након трамвајске несреће, још увијек се боре за живот

Хроника

Д‌јевојци којој је ампутирана нога након трамвајске несреће, још увијек се боре за живот

5 ч

0

Више из рубрике

Страдали младић је био син познатог музичара из Брчког, који је славу стекао у емисији "Никад није касно"

Хроника

Страдали младић је био син познатог музичара из Брчког, који је славу стекао у емисији "Никад није касно"

2 ч

0
Ухапшен возач трамваја смрти у Сарајеву

Хроника

Ухапшен возач трамваја смрти у Сарајеву

3 ч

3
Тешка несрећа у Сарајеву

Хроника

Ампутирана јој нога: Познато стање дјевојке која је повријеђена у трамвајској несрећи

4 ч

0
Д‌јевојци којој је ампутирана нога након трамвајске несреће, још увијек се боре за живот

Хроника

Д‌јевојци којој је ампутирана нога након трамвајске несреће, још увијек се боре за живот

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

57

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

12

37

Одборнику у БиХ запаљен аутомобил

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner