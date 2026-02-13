Није први пут: Трамвај искакао из шина на истом мјесту 2013. и 2017. године

Извор:
Аваз
13.02.2026
11:29
Трамвајска несрећа која је догодила јуче на раскрсница код Земаљског музеја БиХ однијела је један млади живот. Страдао је младић од 23 године, а дјевојци од 17 година ампутирана је нога.
Узрок несреће још увијек није познат, међутим ово није први случај искакања трамваја на истој раскрсници.
Ово је младић из Брчког који је погинуо у стравичној трамвајској несрећи у Сарајеву
На истом мјесту 2017. године такође је искочио трамвај из шина, међутим, на сву срећу тада није било смртног исхода и несреће ових размјера.
1. новембра 2013. дошло је до фронталног судара два трамваја на раскрсници код Машинске школе и Земаљског музеја БиХ у Сарајеву.
Тада је повријеђено 40 људи, а узрок је било погрешно скретање трамваја, преноси Аваз.
