Д‌јевојци којој је ампутирана нога након трамвајске несреће, још увијек се боре за живот

Извор:

Аваз

13.02.2026

07:28

Д‌јевојци којој је ампутирана нога након трамвајске несреће, још увијек се боре за живот
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

У јучерашњој трамвајској несрећи у Сарајеву повријеђена је д‌јевојка од 17 година којој је ампутирана нога.

Како је потврђено за "Аваз" њој се љекари још увијек боре за живот.

- Настављамо интензивну реанимацију и терапију - потврдио је директор Опште болнице, проф. др Исмет Гавранкапетановић за "Аваз".

Подсјећамо, у несрећи је живот изгубио мушкарац рођен 2003. године, чије тијело је извучено с мјеста несреће након вишесатне интервенције надлежних служби.

Ердоан Моранкић

Хроника

Ово је младић из Брчког који је погинуо у стравичној трамвајској несрећи у Сарајеву

У истој несрећи повријеђене су четири особе.

Надлежне институције настављају рад на прикупљању свих релевантних информација како би се расвијетлиле околности под којима је дошло до ове тешке несреће.

Сарајево

tramvaj

