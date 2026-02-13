Извор:
У јучерашњој трамвајској несрећи у Сарајеву повријеђена је дјевојка од 17 година којој је ампутирана нога.
Како је потврђено за "Аваз" њој се љекари још увијек боре за живот.
- Настављамо интензивну реанимацију и терапију - потврдио је директор Опште болнице, проф. др Исмет Гавранкапетановић за "Аваз".
Подсјећамо, у несрећи је живот изгубио мушкарац рођен 2003. године, чије тијело је извучено с мјеста несреће након вишесатне интервенције надлежних служби.
Ово је младић из Брчког који је погинуо у стравичној трамвајској несрећи у Сарајеву
У истој несрећи повријеђене су четири особе.
Надлежне институције настављају рад на прикупљању свих релевантних информација како би се расвијетлиле околности под којима је дошло до ове тешке несреће.
