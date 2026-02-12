У несрећи погинуо младић из Брчког који је у Сарајеву студирао

Извор:
Кликс
12.02.2026
22:52
Младић из Брчког Ердоан Моранкић, који је студирао у Сарајеву, данас је трагично преминуо у трамвајској несрећи у Сарајеву.
Он је био студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву, а боравио је у Студентском дому Неџарићи.
У данашњој несрећи су, поред њега, повријеђене још четири особе приликом искакања трамваја из шина под још неразјашњеним околностима.
Једна од њих је 17-годишња дјевојка којој је ампутирана нога и смјештена је у Општу болницу у Сарајеву. Стање осталих повријеђених особа тренутно није познато.
Трамвај је вечерас склоњен са мјеста на којем се десила несрећа уз помоћ дизалице и стручног надзора.
Увиђај се данас радио под надзором два тужиоца, уз присуство вјештака машинске и саобраћајне струке, а биће настављен и сутра.
Најављено је да ће бити проведена потребна вјештачења с циљем утврђивања свих околности и начина настанка несреће, након чега ће бити донесена одлука о даљим процесним радњама, речено је из Тужилаштва Кантона Сарајево.
