Душица отишла у Њемачку да чува дјецу Србима па преживјела хорор

Душица М. је пожељела да опроба срећу са послом у "обећаној земљи", Њемачкој, али није прошла тако добро...
Због тога је једном приликом испричала своје искуство као упозорење свим женама које би радиле у иностранству.
"Само захваљујући Богу, вратила сам се жива. Да ли сам и здрава још нисам сигурна, мораћу да потврдим, али своју причу дијелим за наук другима", причала је тада Душица...
Њена прича почиње маја 2019. године, када је на слави њених родитеља сусрела рођаку која јој је понудила, чинило јој се, јединствену прилику.
"На слави сам се срела са својом рођаком Драганом. Она ми је напоменула да њена кума Сања и њен супруг, по струци машински инжењер, живе у Њемачкој и да им је потребна помоћ око дјетета. Дијете које бих чувала има двије године, а обезбиједили би ми плату, храну, смјештај као и трошкове пута и осигурање. Оклијевала сам искључиво због терапије коју добијам на Институту за реуматологију у Београду. Размишљала сам о томе, док је Сања инсистирала да пођем и да останем шест мјесеци иако са српским пасошем имам право да боравим највише 90 дана у комаду. Увјеравала ме је да не треба да бринем јер она наводно има неку везу на граничном прелазу у Хрватској, као и да ће она сносити трошкове евентуалне казне коју бих могла да добијем. Након што сам својој љекарки објаснила ситуацију, одобрила ми је да отпутујем на три мјесеца", причала је она.
Послије много перипетија и разговора са Сањом како би се ускладили термини, пао је договор да Драгана дође у Њемачку крајем августа и остане до првог октобра, па да потом сви заједно дођу аутомобилом у Србију на седам дана, гдје ће сви позавршавати своје обавезе у Србији, а потом се опет сви заједно вратити у Њемачку где би Душица требало да остане до Ускрса наредне године.
Сања је Душици такође напоменула да она и супруг имају мјесечна примања од око 10.000 евра, те им финансије нису никакав проблем.
"Дан мог поласка смо потврдили 18. августа, и то тако што ми је Сањин супруг резервисао и платио карту за 25.8. на стајалишту код Сава Центра, с поласком у 00:05. Послали су ми карту мејлом и више пута нагласили да је полазак у недјељу увече. Ни ја, као ни они, у тој гужви, нисмо уочили да је карта за суботу, а не недјељу увече, а ја сам уплатила и осигурање од 4.000 динара за шта су ми они обећали да ће ми рефундирати. Тек када сам покушала да се укрцам у аутобус, возач ми је указао на то да моја карта важи за претходни дан. Покушала сам да контактирам Сању, али она више није била на мрежи, па сам се вратила кући".
"Сања је поруке видјела тек сутра ујутро. Сањин супруг опет ми је резервисао карту за Манхајм. Тако сам 26.8. опет кренула на пут, из Београда преко Загреба па до Њемачке", каже Душица.
Послије много пресједања и кашњења због редова вожњи аутобуса, што је, каже, наљутило Сању, Душица је напокон једва стигла у Лудвигсхафен, што је био коначни циљ.
Стигла је око пола три изјутра, а на станици ју је дочекао Сањин супруг.
"Сви су спавали и он је одмах отишао да спава. У њиховој спаваћој соби је велико купатило. Дакле, нема туширања док не устану, а ја сам уморна и знојава са пута, док је напољу 30 степени".
"У малом ходнику је мање купатило коме сам имала приступ, а које има само лавабо и шољу. Послије три дана константног сједења, коначно сам се макар опружила мало, у нади да ћу се ујутро истуширати и мало доћи себи. У пола девет су сви устали, међутим, одмах су наставили са својим обавезама, те није било времена да урадим то што сам планирала. Сања је старијег сина од 10 година испратила на екскурзију а ја сам одмах преузела бригу о млађем, због ког сам и дошла".
"Тек око три поподне успјела сам да се коначно и ја окупам. Сања и њен супруг жалили су ми се на прошлу дадиљу која их је сваког часа зивкала телефоном и молила да изађу са посла. Код мене, њихов син Иван имао је врхунски третман и увијек сам знала како да га умирим, нахраним и све остало. Радила сам и многе друге ствари које ми нису у опису посла".
Ту се њена прича не завршава.
"Кувала сам иако то није био договор. Све у свему, имала сам дневно око два сата слободног времена и то сам углавном проводила сједећи на степеницама зграде, плачући и одбројавајући дане до повратка у Србију", каже Душица, додајући и да је договор био да ће она спавати на каучу у дневној соби која, како су јој рекли, није прометна.
Међутим, испоставило се да цијела породица тамо борави док не крене на спавање, око поноћи, те је Душица константно била исцрпљена.
Први озбиљан сукоб настао је када се Душица Сањи пожалила на лош третман који добија од њеног старијег сина.
"'Ти си знала да ја имам двоје дјеце и да мораш да водиш рачуна о њима?' - рекла ми је и оставила ме у шоку јер смо се јасно договориле да је моја обавеза само млађи, Иван. Када сам јој то и рекла, дрекнула је на мене: 'Одмах иди! Излази из стана!' То сам и желела да урадим, али Сањин супруг ме је преклињао да их не остављам на цједилу па сам попустила. Неколико дана касније, сазнајем да је мој супруг имао тешку саобраћајну несрећу, али је на сву срећу он остао жив. Сања се уопште није узрујавала због тога, већ је само хладно прокоментарисала: 'Па ето, макар је жив'. Остала сам фрапирана", прича Душица.
"Сања је из мене исциједила и посљедњи атом енергије, а онда смо коначно сјели у кола и кренули кући. Свануло ми је кад сам се докопала Србије. Радила сам за плату од 500 евра, далеко испод тржишне цијене, јер је она мислила да сам биједна. Далеко од тога, бојим се да се из ове приче види ко је биједан. На крају, остали су ми дужни око 150 евра. Када сам их путем Вибера културно питала за то, прво ме је блокирао Сањин муж, а потом и Сања пар дана касније", завршава Сања.
Своју причу ријешила је тада да подијели са људима како би скренула пажњу на опасности рада на црно у иностранству, па чак и када иде преко познатих особа, пише "Курир".
