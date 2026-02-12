Банке упозориле клијенте: Можете остати без новца

Извор:
12.02.2026
Протеклих дана банке упозоравају кориснике на преваре због којих могу да остану без новца.
"Упозоравамо вас на случајеве преваре у којима нападачи након компромитације туђег мобилног телефона или Воцап налога, шаљу поруке особама из контакт листе и траже хитну уплату на број рачуна који достављају у поруци. Порука долази са познатог броја и може дјеловати увјерљиво због постојања претходне преписке са тим контактом", стоји у обавјештењу које је Рајфајзен банка послала својим корисницима.
Ову поруку, појашњава банка, препознаћете по томе што у њој постоји наглашена хитност, притисак или изговор да не могу да причају (нпр. да им је "покварен микрофон") - тражи се уплата на рачун који вам достављају у поруци и инсистира на комуникацији искључиво порукама, док се позиви или видео позиви избјегавају.
"Не шаљите новац на основу поруке, чак и ако долази са познатог броја! Провјерите идентитет особе позивом на раније познат број или видео позивом; потврдите детаље уплате са особом за коју вјерујете да тражи помоћ кроз други канал", указује банка.
Они који су се ипак преварили, па уплатили - треба одмах да контактирају кол центар банке ради могуће блокаде трансакција.
Подсјетимо, МУП Србије је недавно упозорио на актуелне онлајн преваре.
Тако је Служба за борбу против високотехнолошког криминала Управе за технику, у петак упозорила грађане на појаву новог вида интернет преваре којом се злоупотребљава Воцап апликација.
"Превара се најчешће врши тако што грађани добијају поруке које дјелују као да су послате од познате особе, са садржајем попут 'нашао сам линк са твојом сликом', 'гласај кликом на линк' или 'погледај ово, ти си на фотографији, уз прилог или интернет линк. Кликом на такав линк, грађани буду наведени да прате даља упутства, чиме несвјесно омогућавају неовлашћеним лицима приступ свом Воцап налогу", навео је МУП.
Након тога, нападачи могу да читају поруке, шаљу поруке у име жртве и наставе ширење преваре другим контактима.
МУП је апеловао на грађане да "не отварају сумњиве линкове, чак и ако стижу од познатих контаката, не уносе кодове нити прате упутства са непоузданих интернет страница, да редовно провјеравају да ли на свом Воцап налогу постоје непознати 'повезани уређаји', као и да одмах уклоне сваки уређај који не препознају".
