Петковић позвао међународну заједницу да хитно заустави прогон Срба

Директор Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију Петар Петковић упутио је данас писмо представницима међународне заједнице, у којем их је позвао да хитно и безусловно предузму све неопходне кораке да зауставе наставак прогона Срба.
Петковић је у писму указао на покушај Приштине да онемогући рад Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици који функционише у српском систему.
"Из Приштине тиме шаљу поруку Србима и другим неалбанцима, али и међународној заједници, да су спремни да доврше оно што су започели у марту 1999. и 2004. године", навео је Петковић у писму посреднику ЕУ за дијалог Београда у Приштине Петеру Соренсену, амбасадорима земаља Квинте, шефу Канцеларије УН у Београду и другим међународним посредницима.
Петковић је подсјетио да је група Албанаца, очигледно поступајући по налогу режимског Самоопредјељења, упала у зграду Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици без налога, овлашћења или било каквог другог основа и претресала просторије.
Он је додао да су затим запосленима на безобзиран и дрзак начин уручили ултиматум да у року од 30 дана напусте објекат или да потпишу "уговор о закупу" са албанским универзитетом, који је након 1999. године узурпирао просторије Универзитета у Приштини.
Петковић је нагласио да су до сада насилно затварани објекти српских установа, а да је више од 20 одсто српског становништва на Косову и Метохији присиљено да се расели и потражи уточиште у мјестима у унутрашњости Србије, преноси "Танјуг".
Директор Канцеларије за Косово и Метохију оцијенио је да су то јасни показатељи да су све активности Приштине дио добро организоване и широко распрострањене кампање прогона с циљем заокруживања етничког чишћења започетог још 1999. године, али и свједочанство јаловости свих осуда и саопштења међународне заједнице.
- Још једном упозоравамо да су већ успостављени неподношљиви услови живота за Србе и друге неалбанце само увертира за нови талас прогона који албански екстремисти и узурпатори полуга власти најављују за 15. март, када ће Србе и друге неалбанце на Косову и Метохији прогласити за странце у сопственим домовима - поручио је Петковић.
Он је додао да ће, уколико се ништа не предузме, српска страна сматрати да ће, осим Приштине, и други сносити дио одговорности за све могуће посљедице нових једностраних ескалаторних потеза привремених приштинских институција.
