Ово су Марко и Драган који су настрадали на Дрини, порука пријатеља тјера сузе на очи!

11.02.2026
Вијест која се јутрос попут муње пронијела Подрињем добила је своју најболнију потврду.
У трагичном акциденту на обали Дрине, угашена су два млада живота - Марко Глишић (34) и Драган Павловић (32), момци за које су њихови суграђани имали само ријечи хвале и поштовања.
Оно што је требало да буде припрема за предстојеће љето и уживање на ријеци, претворило се у незапамћену трагедију. Марко и Драган су претходних дана вриједно радили на адаптацији викендице, а у жељи да што прије заврше планиране послове, одлучили су да тамо и преноће.
Нажалост, одлука да у затвореном простору оставе укључен агрегат показала се као фатална. Тихи и невидљиви убица, угљен-моноксид, није им оставио шансу да дочекају јутро.
Док полиција завршава увиђај, друштвене мреже су преплављене читуљама и потресним порукама пријатеља који не могу да прихвате сурову реалност.
"Два добра друга, два вриједна, поштена и честита момка... Мало је ријечи које могу да опишу ову тугу. Из најбоље намјере и жеље да сриједе кутак за уживање, једна погрешна одлука и проклети агрегат одвели су их на неки други свијет", гласи једна од опроштајних порука која најбоље осликава бол мјештана Ковиљаче.
Пријатељи истичу да су Марко и Драган били узор генерацији – увијек насмијани, радни и спремни да свима изађу у сусрет, преноси Телеграф.
Ова трагедија поново је отворила питање опасности употребе машина са унутрашњим сагоријевањем у затвореним објектима. Истражни органи још једном апелују на грађане да агрегати, због емисије отровних гасова, никада не смију радити у просторијама у којима бораве људи.
Бања Ковиљача тугује за својим синовима, а породице настрадалих примају саучешћа док се припремају за најтежи испраћај.
