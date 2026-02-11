Logo
Large banner

Ово су Марко и Драган који су настрадали на Дрини, порука пријатеља тјера сузе на очи!

Извор:

Телеграф

11.02.2026

12:38

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Вијест која се јутрос попут муње пронијела Подрињем добила је своју најболнију потврду.

У трагичном акциденту на обали Дрине, угашена су два млада живота - Марко Глишић (34) и Драган Павловић (32), момци за које су њихови суграђани имали само ријечи хвале и поштовања.

Оно што је требало да буде припрема за предстојеће љето и уживање на ријеци, претворило се у незапамћену трагедију. Марко и Драган су претходних дана вриједно радили на адаптацији викендице, а у жељи да што прије заврше планиране послове, одлучили су да тамо и преноће.

Приватна архива
Приватна архива

Нажалост, одлука да у затвореном простору оставе укључен агрегат показала се као фатална. Тихи и невидљиви убица, угљен-моноксид, није им оставио шансу да дочекају јутро.

Приватна архива
Приватна архива

Док полиција завршава увиђај, друштвене мреже су преплављене читуљама и потресним порукама пријатеља који не могу да прихвате сурову реалност.

"Два добра друга, два вриједна, поштена и честита момка... Мало је ријечи које могу да опишу ову тугу. Из најбоље намјере и жеље да сриједе кутак за уживање, једна погрешна одлука и проклети агрегат одвели су их на неки други свијет", гласи једна од опроштајних порука која најбоље осликава бол мјештана Ковиљаче.

Пријатељи истичу да су Марко и Драган били узор генерацији – увијек насмијани, радни и спремни да свима изађу у сусрет, преноси Телеграф.

Опомена која је скупо плаћена

Ова трагедија поново је отворила питање опасности употребе машина са унутрашњим сагоријевањем у затвореним објектима. Истражни органи још једном апелују на грађане да агрегати, због емисије отровних гасова, никада не смију радити у просторијама у којима бораве људи.

Бања Ковиљача тугује за својим синовима, а породице настрадалих примају саучешћа док се припремају за најтежи испраћај.

Подијели:

Тагови :

pogibija

Drina

gušenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трагедија на Дрини: Младићи нађени мртви

Хроника

Трагедија на Дрини: Младићи нађени мртви

54 мин

0
Џефри Епстајн

Свијет

Савјет Европе укинуо имунитет Јагланду због афере Епстин

1 ч

0
Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције

Србија

Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције

55 мин

0
Лавров: Свијет ушао у доба рапидних промјена

Свијет

Лавров: Свијет ушао у доба рапидних промјена

1 ч

0

Више из рубрике

Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције

Србија

Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције

55 мин

0
Велика акција полиције: Пронађена дрога, снајпер и маске; Планирана ликвидација?

Србија

Велика акција полиције: Пронађена дрога, снајпер и маске; Планирана ликвидација?

4 ч

0
Смрт д‌јевојчице Еме потресла Чачак: Директор болнице се обратио грађанима

Србија

Смрт д‌јевојчице Еме потресла Чачак: Директор болнице се обратио грађанима

14 ч

0
Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

Србија

Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

03

Новак Ђоковић отказао турнир, ово је разлог

12

56

Битно: О отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а

12

52

Европски парламент одобрио 90 милијарди евра зајма за Кијев

12

49

Остојић: Гагић није предсједник БОРС-а

12

42

Теслић прогласио Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner