Лавров: Свијет ушао у доба рапидних промјена

11.02.2026
Свијет је ушао у доба рапидних и темељних промјена, а то доба могло би да траје годинама, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Он је за такву процјену као примјере од почетка ове године навео акцију САД у Венецуели, ескалацију притиска Вашингтона на Кубу, разне покушаје дестабилизације Ирана и кризу на Гренланду.
"Све то је потврдило нашу процјену да је свијет ушао у доба рапидних и веома темељних промјена. Та фаза могла би да траје годинама, можда и деценијама", истакао је Лавров у обраћању Државној думи.
Лавров је рекао да ће Русија предузети адекватне контрамјере у случају милитаризације Гренланда и стварања војних капацитета на том острву.
Према његовим ријечима, Русија ће бити привржена ограничењима наоружавања након истека Новог стратешког споразума о смањењу наоружања /Нови СТАРТ/
Лавров је нагласио да Русија још није добила званичан одговор САД на иницијативу о одржавању ограничења након истека Споразума.
Говорећи о украјинском сукобу, Лавров је напоменуо да су и даље актуелни договори постигнути током самита Русије и САД у Енкориџу.
"Одрживо рјешавање кризе, коју је колективни Запад изазвао у Украјини, није могуће без уклањања њених основних узрока. Као што знате, такав приступ прихватила је администрација предсједника САД Доналда Трампа и на тој основи је постигнуто разумијевање током састанка Трампа и предсједника Русије Владимира Путина у Енкориџу прошле године", навео је Лавров.
Он је рекао и то да Русија намјерава да настави сарадњу са Кином и да пружа подршку Куби и Венецуели, уз напомену да на руску спољну политику не утичу ни уцјене нити пријетње.
Када је ријеч о новооснованом Одбору за мир, Лавров је нагласио да Русија и даље ради на свом ставу о тој организацији.
