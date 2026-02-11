Кремљ о могућим изборима у Украјини

Извор:
11.02.2026
Рано је говорити о наводним намјерама Владимира Зеленског да одржи изборе. Засад постоји само размена информација путем медија уз позивање на изворе, изјавио је портпарол руског лидера Дмитриј Песков.
"Још је рано о томе расправљати. Практично имамо размјену таквих порука путем медија од стране некаквих извора. Један извор је навео да је, наводно, започета припрема за изборе. Потом је извор такође из администрације, из канцеларије кијевског режима, изјавио да то није тачно и демантовао ту информацију", подвукао је он.
Портпарол Кремља је напоменуо да наводе у медијима о могућем расписивању избора у Украјини треба узети у обзир, али да засад таквих изјава није било из првобитних извора.
"Потребно је пажљиво пратити ове информационе токове и, наравно, узети их у обзир, али се ипак треба ослањати на првобитне изворе. А од првобитних извора засад таквих изјава није било", поручио је Песков.
Раније је лист "Фајненшел тајмс", позивајући се на украјинске и европске званичнике, пренио да би Владимир Зеленски 24. фебруара могао да објави планове за одржавање предсједничких избора у Украјини и референдума о мировном споразуму.
