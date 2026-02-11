Трампов притисак уродио плодом, Зеленски се предаје

Извор:
Курир
11.02.2026
10:07
Украјински председник Володимир Зеленски намјерава да 24. фебруара, на четврту годишњицу руске опште операције, представи план за одржавање председничких избора, које си спровео заједно са референдумом о могућем мировном споразуму са Москвом.
Фајненшел тајмс (ФТ) наводи да су ову информацију потврдили украјински и западни званичници упознати с овим плановима.
Прошле недјеље је Ројтерс објавио да би, према одредбама о којима разговарају амерички и украјински преговарачи, сваки мировни споразум са Русијом морао да иде на одобрење грађанима на референдуму.
Гласачи би о споразуму одлучивали истовремено са изласком на изборе, а званичници су као могући термин спомињали мај.
Извори ФТ су данас потврдили да је Украјина већ почела са припремама.
У досадашњем току рата руски предсједник Владимир Путин је често говорио да Зеленског сматра нелегитимним предсједником јер му је истекао мандат, а нови избори нису организовани.
Кијев се бранио говорећи да у условима рата није ни могуће спровести изборе.
Зеленски је посљедњих мјесеци почео да прича да Украјина јесте спремна на изборе, послије критика америчког предсједника Доналда Трампа да Кијев "користи рат" да би избјегао организовање гласања.
Услов да Украјина добије предсједника, па макар то поново био Володимир Зеленски, захтјев је руске стране како би евентуални мировни споразум био валидан, а не предмет оспоравања годинама касније.
То је један од услова о којима су разговарали руски предсједник Владимир Путин и амерички Доналд Трамп. Зеленски са друге стране, није претјерано размишљао о тој могућности.
Сада је ипак очигледно да је Трампов притисак уродио плодом.
Хоће ли Зеленски опстати на власти велико је питање. У јеку сукоба Украјином се шире информације и о великој корупцији у којој учествује и сам Зеленски.
