Logo
Large banner

Трампов притисак уродио плодом, Зеленски се предаје

Извор:

Курир

11.02.2026

10:07

Коментари:

0
Руковање Доналда Трампа и Володимира Зеленског након састанка у Флориди
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Украјински председник Володимир Зеленски намјерава да 24. фебруара, на четврту годишњицу руске опште операције, представи план за одржавање председничких избора, које си спровео заједно са референдумом о могућем мировном споразуму са Москвом.

Фајненшел тајмс (ФТ) наводи да су ову информацију потврдили украјински и западни званичници упознати с овим плановима.

Прошле недјеље је Ројтерс објавио да би, према одредбама о којима разговарају амерички и украјински преговарачи, сваки мировни споразум са Русијом морао да иде на одобрење грађанима на референдуму.

Гласачи би о споразуму одлучивали истовремено са изласком на изборе, а званичници су као могући термин спомињали мај.

Извори ФТ су данас потврдили да је Украјина већ почела са припремама.

У досадашњем току рата руски предсједник Владимир Путин је често говорио да Зеленског сматра нелегитимним предсједником јер му је истекао мандат, а нови избори нису организовани.

Кијев се бранио говорећи да у условима рата није ни могуће спровести изборе.

Зеленски је посљедњих мјесеци почео да прича да Украјина јесте спремна на изборе, послије критика америчког предсједника Доналда Трампа да Кијев "користи рат" да би избјегао организовање гласања.

Нелегитиман потпис

Услов да Украјина добије предсједника, па макар то поново био Володимир Зеленски, захтјев је руске стране како би евентуални мировни споразум био валидан, а не предмет оспоравања годинама касније.

То је један од услова о којима су разговарали руски предсједник Владимир Путин и амерички Доналд Трамп. Зеленски са друге стране, није претјерано размишљао о тој могућности.

Сада је ипак очигледно да је Трампов притисак уродио плодом.

Хоће ли Зеленски опстати на власти велико је питање. У јеку сукоба Украјином се шире информације и о великој корупцији у којој учествује и сам Зеленски.

Подијели:

Тагови :

Володимир Зеленски

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Парламент Норвешке формира комисију за истрагу у вези случаја Епстајн

3 ч

0
Шесторо мртвих, сумња се на дјеловање култа: Има и дјеце

Свијет

Шесторо мртвих, сумња се на дјеловање култа: Има и дјеце

3 ч

0
Ухапшен Мирза Хатић

Хроника

Ухапшен Мирза Хатић

3 ч

0
Прва свједочења након масакра у школи: Ученици клупама забарикадирали врата

Свијет

Прва свједочења након масакра у школи: Ученици клупама забарикадирали врата

3 ч

0

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Парламент Норвешке формира комисију за истрагу у вези случаја Епстајн

3 ч

0
Шесторо мртвих, сумња се на дјеловање култа: Има и дјеце

Свијет

Шесторо мртвих, сумња се на дјеловање култа: Има и дјеце

3 ч

0
Прва свједочења након масакра у школи: Ученици клупама забарикадирали врата

Свијет

Прва свједочења након масакра у школи: Ученици клупама забарикадирали врата

3 ч

0
Клизишта у Бразилу однијела најмање шест живота

Свијет

Клизишта у Бразилу однијела најмање шест живота

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

21

Епстајн се распитивао за сестре Хадид, хтио састанак са њима

13

03

Новак Ђоковић отказао турнир, ово је разлог

12

56

Битно: О отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а

12

52

Европски парламент одобрио 90 милијарди евра зајма за Кијев

12

49

Остојић: Гагић није предсједник БОРС-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner