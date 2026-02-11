Прва свједочења након масакра у школи: Ученици клупама забарикадирали врата

Извор:
Након масакра у школи у Тамблер Риџу у Британској Колумбији, у Канади, Даријан Квист, ученик завршног разреда средње школе, и његова мајка Шели Квист испричали су за CBC радио шта се догодило.
Канадски медиј пренио је да је Даријан, убрзо након што је стигао у учионицу у 13.30 часова по локалном времену, чуо како се у ходницима огласио аларм.
Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених
Са звучника се чуло упозорење свима у школи да закључају врата учионица. Он је казао да су врата била затворена неко вријеме, а да су он и другови из разреда убрзо схватили да нешто није у реду.
Даријан је рекао да су тада почеле да му стижу фотографије са мјеста напада на мобилни телефон.
„Узели смо клупе и забарикадирали врата“, навео је Даријан. Врата су остала тако забарикадирана више од два часа, све док полиција није стигла да испрати ученике из школе.
Када су изашли напоље, Даријан се срео са мајком у центру мјеста, неколико стотина метара од школе.
Подсјетимо, у средњој школи у граду Тамблер Риџ у Британској Колумбији, у Канади, догодила се пуцњава у којој је убијено десет особа, укључујући нападача, саопштиле су власти.
Полиција је идентификовала женску особу осумњичену за пуцњаву, али њено име за сада неће објавити.
Истражитељи још увијек утврђују мотив напада, као и везу између осумњичене и жртава, извијестила је новинска агенција Асошијетед прес. Кен Флојд, надзорник Канадске краљевске коњичке полиције (RCMP), рекао је новинарима да је осумњичена идентификована, али да њено име неће износити у јавност.
„Мотив нападачице остаје нејасан. Још увијек истражујемо на који су начин жртве биле повезане са осумњиченом“, додао је Флојд.
