Огласили се из Русије о изјавама Макрона: "То је шибицарење"

11.02.2026

08:19

Огласили се из Русије о изјавама Макрона: "То је шибицарење"
Фото: Tanjug/AP/Omar Havana

Наводна жеља француског предсједника Емануела Макрона да настави дијалог са Русијом подсјећа на француску историју 20. вијека, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.

Говорећи за радио "Спутњик", подсјетила је да је дуалност Француске у политичким питањима била очигледна и 1940-их, када су коегзистирали колаборационистички Вишијевски режим и Француски отпор.

"Не желим да говорим о игри на двије столице. Оно што овде видимо није толико дубока политичка игра, шаховска табла, игра, колико нека врста обмане. Више је шибицарење", рекла је Захарова.

Суштина игре је добро позната и поставља се питање: да ли ће се посматрач уздржати од учешћа или ће покушати да разоткрије играча, додала је руска званичница.

Француски предсједник је раније потврдио да је његов дипломатски савјетник био у посјети Москви.

У међувремену, портпарол Кремља Дмитриј Песков је извјестио да су Москва и Париз обновили контакте на техничком нивоу, али је истакао да још увијек нема конкретних планова за контакте између два лидера.

Предсједник Русије Владимир Путин и француски предсједник Емануел Макрон разговарали су телефоном 1. јула прошле године, први пут након три године. Говорили су о сукобу у Украјини, Блиском истоку и очувању режима неширења нуклеарног оружја, саопштио је тада Кремљ.

Емануел Макрон

Русија

Француска

Марија Захарова

