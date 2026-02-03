Макрон: У току припреме за разговор са Путином

03.02.2026
Предсједник Француске Емануел Макрон изјавио је да су у току припреме за разговор са предсједником Русије Владимиром Путином.
Он је новинарима рекао да су у току и "техничке дискусије" у вези са организовањем разговора са руским предсједником.
Макрон је истакао да се у вези с тим одржавају и консултације са европским партнерима и са украјинским лидером Владимиром Зеленским, пренио је ТАСС.
Према његовим ријечима, врше се и припреме да будуће дискусије о окончању украјинског сукоба, под окриљем "коалиције вољних", у оквиру напора да се Кијеву дају безбједносне гаранције.
