Макрон: У току припреме за разговор са Путином

03.02.2026

14:01

Макрон: У току припреме за разговор са Путином
Фото: Tanjug/AP Photo/Thomas Padilla

Предсједник Француске Емануел Макрон изјавио је да су у току припреме за разговор са предсједником Русије Владимиром Путином.

Он је новинарима рекао да су у току и "техничке дискусије" у вези са организовањем разговора са руским предсједником.

Макрон је истакао да се у вези с тим одржавају и консултације са европским партнерима и са украјинским лидером Владимиром Зеленским, пренио је ТАСС.

Према његовим ријечима, врше се и припреме да будуће дискусије о окончању украјинског сукоба, под окриљем "коалиције вољних", у оквиру напора да се Кијеву дају безбједносне гаранције.

Емануел Макрон

Владимир Путин

