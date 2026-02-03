Роналдо у својим новинама најавио одлазак

Извор:
Б92
03.02.2026
14:00
Фудбалски свијет је у понедјељак уздрмала вијест о незадовољству Кристијана Роналда у Ал Насру.
Незванично, Португалац је разочаран односом власника клуба, ПИФ фонда (Фонд за јавна улагања Саудијске Арабије), односно слабим ангажовањем на појачавање тима, док је Ал Насров највећи конкурент за титулу Ал Хилал, који је такође у власништву ПИФ-а, довео Карима Бензему.
Стога, Роналдо се спрема на одлазак из Саудијске Арабије, а као велику ексклузиву зу вијест је пренио и португалски лист Рекорд.
А да ту вијест треба схватити озбиљно говори чињеница да је власник Рекорда нико други до – Кристијано Роналдо.
Да су Роналдове намјере озбиљне најбоље свједочи његов бојкот утакмице против Ал Ријада у гостима, коју је његова добила 1:0.
Тако је Ал Наср наставио да прати лидера Ал Хилал за којим заостаје један бод послије 19 од 34 кола.
Иначе, Роналдо је од доласка у Саудијску Арабију освојио само један трофеј, Арапски клупски куп шампиона, али нема ни једну титулу из званичних такмичења.
"Рекорд" је објавио да Роналдо у уговору има клаузулу која му омогућава да напусти Ал Наср у јуну 2026. године, те да је та опција веома изгледна.
Лист преноси и да су за Роналда заинтересовани клубови из САД, али и Европе.
Оно што је највише занимљиво је то да је Роналдо већински власник истакнуте португалске медијске групе "Кофина Медиа", која је власник и спортског дневног листа "Рекорд".
У преводу, ако неко има информације из Кристијановог табора, онда је то "Рекорд".
Especial fecho de mercado: Ronaldo pode deixar o Al Nassr, Gustavo Sá rejeita Arábia e ainda Benzema https://t.co/vxPT1UYQeF— Record (@Record_Portugal) February 2, 2026
