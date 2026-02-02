Инфантино: Забранити да ФИФА уводи санкције из политичких разлога

Извор:
Спутник Србија
02.02.2026
16:41
Коментари:0
Предсједник Међународне фудбалске федерације (ФИФА) Ђани Инфантино предложио је да се промијени повеља ове организације како би се елиминисала могућност будућих санкција против земаља из политичких разлога, преноси „Скај њуз“.
Према његовом мишљењу, ФИФА би требало да „у повељу угради одредбу да се никада не смије бранити ниједној земљи да игра фудбал због поступака њених политичких лидера“.
ФИФА и Унија европских фудбалских савеза (УЕФА) суспендовале су у фебруару 2022. године руске репрезентације и клубове са учешћа на међународним такмичењима на неодређено вријеме због догађаја у Украјини.
У јесен 2023. године, организације су прецизирале да санкције неће бити укинуте пре завршетка Специјалне војне операције.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму