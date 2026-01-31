Logo
Large banner

Регион завијен у црно: Преминуо млади фудбалер Немања Улићевић

Извор:

Агенције

31.01.2026

20:00

Коментари:

0
Регион завијен у црно: Преминуо млади фудбалер Немања Улићевић

Веома тужне вести нам стижу из Црне Горе, пошто је Фудбалски клуб Зета из Голубоваца објавио да је преминуо млади играч њиховог тима Немања Улићевић (17).

"Са великом тугом обавјештавамо да је наш играч Немања Улићевић преминуо у 17. години живота", стоји на Инстаграм налогу клуба.

Огласило су се и из Министарства спорта и младих Црне Горе.

"Са дубоким жаљењем примили смо вијест о прераном одласку младог фудбалера ФК Зета, Немање Улићевића, који је преминуо у 18. години", навели су.

Радник / Илустративна фотографија

Економија

Лоше вијести за све који раде у Њемачкој

Немања је био члан кадетске екипе Зете, млади спортиста пред којим су тек били спортски и животни снови. Његов одлазак представља ненадокнадив губитак за породицу, пријатеље, саиграче и цијелу спортску заједницу.

"Министарство спорта и младих упућује искрено саучешће породици Улићевић, Фудбалском клубу Зета, као и свима који су познавали и вољели Немању", стоји у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

In memoriam

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Штимац: Жеља ми је да Хрвати добију свој ентитет у БиХ

Фудбал

Штимац: Жеља ми је да Хрвати добију свој ентитет у БиХ

6 ч

0
Вицо Зељковић присуствује Националном молитвеном доручку у Вашингтону

Фудбал

Вицо Зељковић присуствује Националном молитвеном доручку у Вашингтону

11 ч

0
Жријеб Лиге шампиона: Ово су парови плеј-офа

Фудбал

Жријеб Лиге шампиона: Ово су парови плеј-офа

1 д

0
Стижу милиони: Ево шта је Звезда зарадила пласманом у наредну фазу Лиге Европе

Фудбал

Стижу милиони: Ево шта је Звезда зарадила пласманом у наредну фазу Лиге Европе

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner