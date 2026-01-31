Регион завијен у црно: Преминуо млади фудбалер Немања Улићевић

Извор:
Веома тужне вести нам стижу из Црне Горе, пошто је Фудбалски клуб Зета из Голубоваца објавио да је преминуо млади играч њиховог тима Немања Улићевић (17).
"Са великом тугом обавјештавамо да је наш играч Немања Улићевић преминуо у 17. години живота", стоји на Инстаграм налогу клуба.
Огласило су се и из Министарства спорта и младих Црне Горе.
"Са дубоким жаљењем примили смо вијест о прераном одласку младог фудбалера ФК Зета, Немање Улићевића, који је преминуо у 18. години", навели су.
Немања је био члан кадетске екипе Зете, млади спортиста пред којим су тек били спортски и животни снови. Његов одлазак представља ненадокнадив губитак за породицу, пријатеље, саиграче и цијелу спортску заједницу.
"Министарство спорта и младих упућује искрено саучешће породици Улићевић, Фудбалском клубу Зета, као и свима који су познавали и вољели Немању", стоји у саопштењу.
