Лоше вијести за све који раде у Њемачкој

Извор:
АТВ
31.01.2026
19:37
Лоше вијести су на помолу за све раднике у Њемачкој.
Наиме, током наредних десет година, доприноси за здравствено осигурање, дугорочну његу, пензионо осигурање и осигурање за случај незапослености постепено ће расти на 50 одсто и за раднике и за послодавце.
Ово је закључак прогнозе Института ИГЕС за здравствено осигуравајућу компанију ДАК.
Тренутно, 42,7 одсто бруто плата иде на доприносе за социјално осигурање, а послодавци покривају половину трошкова, пишу њемачки медији.
Поред тога, ту су и порези. То значи да би, ако влада не предузме контрамјере, милиони радника могли имати знатно мање новца у џепу до 2035. године, јер ће доприноси наставити да вртоглаво расту. Са бруто мјесечном платом од 2.500 евра (тренутни доприноси за социјално осигурање за раднике: 533,75 евра), доприноси пријете да порасту на 625 евра мјесечно, што је додатни терет од 91,25 евра мјесечно, односно 1.095 евра годишње.
Са платом од 3.500 евра, повећање доприноса износи 127,75 евра мјесечно, односно 1.533 евра годишње. Они који зарађују 4.500 евра бруто мјесечно мораће да плаћају 164,25 евра више мјесечно, односно 1.971 евро годишње.
Што се више доприноси радника повећавају, то су њихове нето плате на крају ниже.
"Овај драматичан развој догађаја требало би да буде посљедњи знак упозорења за све укључене, охрабрујући их да се брзо и храбро ухвате у коштац са неопходним реформама", рекао је њемачким медијима извршни директор ДАК-а Андреас Шторм.
Шторм предлаже да се краткорочно расходи у систему законског здравственог осигурања законски ограниче на највише приходе. Након тога, стопа ПДВ-а за лијекове треба да се смањи, а порези на дуван и алкохол повећају.
Као посљедњи корак, биле би потребне структурне реформе како би се уштедио новац.
Аутори студије предвиђају финансијски дефицит од скоро 12 милијарди евра само у законском здравственом осигурању до 2027. године. Додатних 5,5 милијарди евра потребно је за осигурање дугорочне његе.
"Мјере финансирања које је влада недавно усвојила као краткорочну подршку финансијској ситуацији здравственог и осигурања дугорочне неге саме по себи неће постићи смањење доприноса на средњи и дуги рок", кажу стручњаци.
Другим ријечима, оно што влада ради није довољно. Њемачка се традиционално сматра обећаном земљом за људе са наших простора који су тамо одлазили да зараде за живот.
Стога би ове мрачне прогнозе могле бити и веома лоше вести за све који су отишли у Њемачку да зараде више.
