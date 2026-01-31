Logo
Додику у Будимпешти уручено високо одликовање

Додику у Будимпешти уручено високо одликовање
Фото: Срна

На Светосавској академији у Будимпешти вечерас је предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено високо одликовање орден "Самоуправе Срба у Мађарској за заслуге за српски народ" за вишедеценијску, несебичну помоћ и подршку српској заједници у Мађарској.

Додику је Орден уручила предсједник Самоуправе Срба у Мађарској Јованка Ластић.

Захваливши на овом високом признању, Додик је нагласио да је то част за њега лично и за Републику Српску.

"То је част коју прихватам са поносом, али и обећањем да ће Република Српска увијек када је могуће помагати своју браћу по вјери и крви, ма гдје живјели", рекао је Додик.

Додик је захвалио Самоуправи Срба у Мађарској и Епархији будимској на привилегији да буде први носилац овог новоуспостављеног ордена за заслуге за српски народ.

Светосавска академија одржава се на једном од најрепрезентативнијих локација у Будимпешти - у палати Вигадо, а присуствује око 150 званица, укључујући и високе званичнике Владе Мађарске.

Савиндан се у српској заједници у Мађарској обиљежавао и за вријеме комунизма, а централни значај дана Светог Саве враћен је након промјене друштвеног уређења и оснивања самосталног српског школског система у Мађарској.

Обиљежавање Савиндана, Самоуправа Срба у Мађарској сматра својом најзначајнијом свечаношћу.

У кнежевини Србији 14. јануара 1840. године за школску славу је проглашен Савиндан, празник у спомен на великог српског просветитеља и заштитника школства Светог Саву, оца српске државотворности, првог српског архиепископа, утемељивача српске дипломатије, књижевности, законодавства, здравства.

Милорад Додик

Коментари (5)
