Додику у Будимпешти уручено високо одликовање

Извор:
СРНА
31.01.2026
19:30
Коментари:5
На Светосавској академији у Будимпешти вечерас је предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено високо одликовање орден "Самоуправе Срба у Мађарској за заслуге за српски народ" за вишедеценијску, несебичну помоћ и подршку српској заједници у Мађарској.
Додику је Орден уручила предсједник Самоуправе Срба у Мађарској Јованка Ластић.
Захваливши на овом високом признању, Додик је нагласио да је то част за њега лично и за Републику Српску.
"То је част коју прихватам са поносом, али и обећањем да ће Република Српска увијек када је могуће помагати своју браћу по вјери и крви, ма гдје живјели", рекао је Додик.
Додик је захвалио Самоуправи Срба у Мађарској и Епархији будимској на привилегији да буде први носилац овог новоуспостављеног ордена за заслуге за српски народ.
Светосавска академија одржава се на једном од најрепрезентативнијих локација у Будимпешти - у палати Вигадо, а присуствује око 150 званица, укључујући и високе званичнике Владе Мађарске.
Савиндан се у српској заједници у Мађарској обиљежавао и за вријеме комунизма, а централни значај дана Светог Саве враћен је након промјене друштвеног уређења и оснивања самосталног српског школског система у Мађарској.
Обиљежавање Савиндана, Самоуправа Срба у Мађарској сматра својом најзначајнијом свечаношћу.
У кнежевини Србији 14. јануара 1840. године за школску славу је проглашен Савиндан, празник у спомен на великог српског просветитеља и заштитника школства Светог Саву, оца српске државотворности, првог српског архиепископа, утемељивача српске дипломатије, књижевности, законодавства, здравства.
