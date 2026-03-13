Logo
Ублажавање америчких санкција на руску нафту пут ка стабилизацији тржишта

Извор:

Спутник Србија

13.03.2026

11:02

Кремљ
Фото: Таnjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Ублажавање америчких санкција на руску нафту допринеће стабилизацији тржишта, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Без значајних количина руске нафте стабилизација на свјетском енергетском тржишту није могућа", рекао је он.

Портпарол је додао да су у Кремљу обратили пажњу на изјаве из Вашингтона да нема планова за даље укидање нафтних санкција.

САД су издале нову општу лиценцу којом се привремено дозвољава продаја руске сирове нафте и деривата, утоварених на бродове до 12. марта, објављено је на сајту америчког Министарства финансија.

илу-нафта-13032026

Свијет

Амерички медији: Формирају се редови за руску нафту

Специјални представник руског председника Кирил Дмитријев истакао је да ће се мјера односити на 100 милиона барела нафте из Русије.

(спутник србија)

