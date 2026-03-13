Ублажавање америчких санкција на руску нафту пут ка стабилизацији тржишта

Извор:
Спутник Србија
13.03.2026
11:02
Коментари:0
Ублажавање америчких санкција на руску нафту допринеће стабилизацији тржишта, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Без значајних количина руске нафте стабилизација на свјетском енергетском тржишту није могућа", рекао је он.
Портпарол је додао да су у Кремљу обратили пажњу на изјаве из Вашингтона да нема планова за даље укидање нафтних санкција.
САД су издале нову општу лиценцу којом се привремено дозвољава продаја руске сирове нафте и деривата, утоварених на бродове до 12. марта, објављено је на сајту америчког Министарства финансија.
Специјални представник руског председника Кирил Дмитријев истакао је да ће се мјера односити на 100 милиона барела нафте из Русије.
