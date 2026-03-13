Нећемо да играмо како Кијев свира: Сијарто тражи да ЕУ слиједи САД

13.03.2026
09:41
Коментари:0
Мађарска је позвала Европску унију да слиједи примјер САД и привремено ублажи санкције на нафту из Русије, а не да игра како свира Владимир Зеленски, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
„Рјешење је оно што данас раде Американци: не треба да играмо како свира Зеленски, санкције на руску нафту треба да буду укинуте, треба да буде дозвољено да се руски енергенти врате на европско тржиште. На жалост, Брисел за сада није предузео тај корак“, написао је Сијарто на друштвеним мрежама.
Он је додао да Мађарска захтијева да Брисел, као и Американци, обуставе санкције на руску нафту и да се одлуке не доносе на основу уцјене Зеленског.
Подсјетимо, САД су издале су нову општу лиценцу којом се привремено дозвољава продаја руске сирове нафте и деривата, утоварених на бродове до 12. марта.
Према ријечима Дмитријева, мера ће се односити на 100 милиона барела нафте из Русије.
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
2 д0
Република Српска
3 д10
Најновије
Најчитаније
11
46
11
40
11
23
11
14
11
02
Тренутно на програму