Сијарто: Европи пријете највећи енергетски поремећаји

11.03.2026
15:09
Коментари:0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто изјавио је данас да би Европа могла да се суочи са најтежим недостатком енергената и највећим растом цијена због сукоба у Ирану и одлуке да се руски енергенти избаце са европског тржишта, оцијенивши да Мађарска захваљујући "сувереној енергетској политици" може да заштити своје снабдијевање.
Сијарто је на сједници владе у Будимпешти рекао да је рат у Ирану веома брзо ескалирао, наводи се у саопштењу владе Мађарске, преноси МТИ.
"Шест држава које у почетку нису имале никакве везе са сукобом одмах су увучене у њега, што је посебно опасно за глобалну безбиједност јер те земље представљају главне стубове свјетског снабдијевања енергијом", рекао је Сијарто.
Он је навео да је затварање Ормуског мореуза практично ставило под блокаду око трећину свјетске поморске трговине нафтом и петину трговине природним гасом, чиме су глобалном тржишту ускраћене огромне количине енергената, док је снабдијевање из других извора постало неизвјесно.
Према његовим ријечима, због ранијих одлука Европске уније европско енергетско тржиште постало је "најзатегнутије и најсиромашније енергентима у свијету".
Ауто-мото
Стиже ново, јефтиније, гориво на бензинске пумпе
"То у суштини значи да је Брисел одсјекао Европу од два извора у евроазијском региону. Од сада основу европске економије могу да чине само удаљенији, а самим тим и скупљи извори енергије", рекао је Сијарто.
Додао је да је драматичан раст цијена енергената већ видљив на тржишту горива.
"То значи да морамо да рачунамо да ће овај рат, као и рат у Украјини, дугорочно утицати на глобалну, па и европску безбиједност. Када је ријеч о енергетском снабдијевању Европе, морамо да очекујемо да ће управо Европа бити континент који ће највише погодити несташице енергената", рекао је Сијарто.
Сједињене Америчке Државе и Израел напали су у суботу, 28. фебруара, ујутру Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспјеха на више рунди преговора о иранском нуклеарном програму.
Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму