Трамп о рату са Ираном: Кад год будем желио, завршиће се

Танјуг
11.03.2026
15:49
Рат са Ираном могао би ускоро да се заврши, изјавио је данас предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп јер, како је навео, "готово да више нема циљева за нападе", иако амерички и израелски званичници истовремено поручују да се припремају за још најмање двије недјеље војних удара.
"По мало ово и оно... Кад год будем желио да се рат заврши, завршиће се", рекао је Трамп у разговору за Аксиос.
Трамп је, у истом разговору, оцијенио и да се рат одвија "веома добро".
"Далеко смо испред предвиђеног распореда. Нанијели смо много већу штету него што смо мислили да је могуће, чак и у првобитно планираном периоду од шест недјеља", рекао је Трамп.
Он је додао да "непријатељски став" Ирана није био усмјерен само према Израелу и Сједињеним Америчким Државама, већ и према државама Персијског залива.
"Били су усмјерени против остатка Блиског истока. Сада плаћају за 47 година смрти и разарања које су изазвали. Ово је одмазда. Неће се тако лако извући", рекао је Трамп.
Сједињене Америчке Државе и Израел напали су у суботу, 28. фебруара, ујутру Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспјеха на више рунди преговора о иранском нуклеарном програму. Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.
