Logo
Large banner

Трамп о рату са Ираном: Кад год будем желио, завршиће се

Извор:

Танјуг

11.03.2026

15:49

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Рат са Ираном могао би ускоро да се заврши, изјавио је данас предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп јер, како је навео, "готово да више нема циљева за нападе", иако амерички и израелски званичници истовремено поручују да се припремају за још најмање двије недјеље војних удара.

"По мало ово и оно... Кад год будем желио да се рат заврши, завршиће се", рекао је Трамп у разговору за Аксиос.

Трамп је, у истом разговору, оцијенио и да се рат одвија "веома добро".

"Далеко смо испред предвиђеног распореда. Нанијели смо много већу штету него што смо мислили да је могуће, чак и у првобитно планираном периоду од шест недјеља", рекао је Трамп.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Европи пријете највећи енергетски поремећаји

Он је додао да "непријатељски став" Ирана није био усмјерен само према Израелу и Сједињеним Америчким Државама, већ и према државама Персијског залива.

"Били су усмјерени против остатка Блиског истока. Сада плаћају за 47 година смрти и разарања које су изазвали. Ово је одмазда. Неће се тако лако извући", рекао је Трамп.

Сједињене Америчке Државе и Израел напали су у суботу, 28. фебруара, ујутру Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспјеха на више рунди преговора о иранском нуклеарном програму. Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Израел Иран

Америка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Авиону отпао точак

Свијет

Драма на аеродрому, авиону отпао точак - ВИДЕО

2 ч

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Европи пријете највећи енергетски поремећаји

2 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Драма у Вашингтону: Аутом се забио у ограду Бијеле куће!

4 ч

0
Ово је жена за коју се сумња да је отела седморо дјеце на граници са Србијом

Свијет

Ово је жена за коју се сумња да је отела седморо дјеце на граници са Србијом

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Бањалука: Путин и Трамп заједно на Туњицама

17

31

Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

17

28

Нове бесплатне здравствене услуге за грађане Српске

17

19

Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

17

12

Прасе се одлучило за шетњу и успорило саобраћај

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner