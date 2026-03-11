Logo
Драма на аеродрому, авиону отпао точак - ВИДЕО

Аутор:

АТВ

11.03.2026

15:40

Авиону отпао точак
Фото: Screenshot / X

Авион компаније Ер Индија Експрес, који је у сриједу, 11. марта, летио из Хyдерабада, имао је великих проблема током “тврдог слијетања” у Пукету на Тајланду.

Дошло је до значајног оштећења предњег стајног трапа авиона, јавља НДТВ.

Након инцидента, власти су затвориле писту до 18 сати по локалном времену. Свеукупно 133 путника било је на лету и сви су евакуисани. Тренутно се налазе у простору за чекање унутар аеродрома.

Према анонимним изворима, авион Боинг 737 МАКС 8 клизио је дуж писте и предњи стајни трап се сломио. На фотографијама са мјеста догађаја видљив је сломљени предњи точак, полегнут на писти.

Такође су интервенисале и хитне службе како би се осигурало подручје и сигурност свих који су били у авиону.

Писта је затворена, наводи НДТВ, јер се авион прво мора уклонити, уз провођење безбједносних инспекција.

Предњи точак кључна је компонента стајног трапа авиона, одговорна за управљање и подршку предњем дијелу током вожње по тлу, полијетања и слијетања.

"Потврђујемо да је наш лет Хyдерабад–Пукет имао проблем с предњим точком на аеродрому Пукет. Посада је пратила све стандардне протоколе, а путници су искрцани из авиона", саопштио је портпарол аеродрома.

