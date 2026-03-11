Цијели свијет дрхти због најаве Ирана: Спремите се за још већи хаос

Иран ће након досадашње политике "осветничких удара" прећи на "континуиране нападе" на противнике, а САД неће моћи да контролишу цијене нафте, најавили су из оперативног заповједништва војске Хатам Ал-Анбија.

Хатам ал-Анбија је главно оперативно заповједништво иранских оружаних снага које координише војне операције регуларне војске и Револуционарне гарде. Ово је штаб који планира и води највеће иранске војне операције у ратним и кризним ситуацијама.

"Нећемо дозволити да ниједан литар нафте стигне до САД, циониста и њихових партнера. Било који брод или танкер који плови према њима биће легитимна мета", рекао је портпарол команде Ебрахим Золфагари.

"Припремите се на то да ће цијена барела нафте достићи 200 долара јер цијена нафте зависи од регионалне безбједности коју сте ви дестабилизовали", додао је.

Ескалира ситуација у Ормушком мореузу

Рат је већ довео до снажног раста цијена нафте. У понедјељак су се цене накратко приближиле нивоу од 120 долара по барелу, што је највиши ниво у готово четири године, прије него што су се касније током дана дјелимично смириле.

Техеран је практично зауставио теретни промет кроз Ормушки мореуз, којим иначе пролази око петина свјетске трговине нафтом.

Пројектилима је погођено неколико бродова који су пролазили кроз Персијски залив и Ормушки мореуз, обавијестио је данас Центар за поморске трговинске операције Уједињеног Краљевства (УКМТО).

Централна команда САД је јуче саопштила да су америчке снаге уништиле више иранских ратних бродова, укључујући 16 пловила за постављање мина у близини Ормушког мореуза.