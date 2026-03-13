Извор:
Телеграф
13.03.2026
10:02

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ у насељу Бусије, надомак Угриноваца, живот су изгубили младић и дјевојка стари свега 19 година.
До трагедије је дошло у 21.59 часова када је аутомобил марке „пежо“, у којем су били, слетио са пута и ударио у бетонски мостић на улазу у једно двориште.
У возилу се налазила још једна дјевојка (19), која је у удесу задобила тешке тјелесне повреде. Она је колима Хитне помоћи хитно транспортована у болницу, гдје јој се љекари боре за живот.
Репортери са лица мјеста из Земунске улице биљеже потресне призоре – дијелови смрсканог возила расути су по коловозу и поред канала, свједочећи о силини ударца. Према ријечима мјештана који су се затекли у близини, призор је био стравичан, а увиђај полиције и надлежних служби трајао је до дубоко у ноћ.
Свијет
Јак земљотрес погодио Турску
„Било је језиво. Полиција је сатима обезбјеђивала мјесто, а нико није могао да вјерује да су угашени тако млади животи“, наводи један од становника овог насеља.
По налогу дежурног тужиоца, тијела настрадалих тинејџера послата су на Институт за судску медицину ради обдукције. Истрага је у току и требало би да утврди тачан узрок губитка контроле над возилом који је довео до ове незапамћене трагедије.
Саобраћај у овом дијелу насеља био је у прекиду неколико сати током трајања полицијског увиђаја.
(Телеграф)
