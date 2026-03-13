Затражено укидање пресуде за пљачку 2.000.000 КМ у Бањалуци

Аутор:Огњен Матавуљ
13.03.2026
11:46
Коментари:0
Одбрана Ное Твалабеишвилија затражила је од Врховног суда Републике Српске да укине првостепену пресуду којом је овај држављанин Грузије осуђен на 10 година затвора због учешћа у крађи 2.000.000 марака од Јелке Шајић из Бањалуке.
На жалбеном рочишту Ноин бранилац Стојан Вукајловић навео је да је поступак био незаконит и да су начињене битне повреде одредаба кривичног поступка. Детаље из писане жалбе није износио, али је указао да су Твалабеишвилију повријеђена основна људска права од дана хапшења, па до почетка поступка. То је, како каже, препознао и Уставни суд БиХ који је усвојио апелацију одбране због изостанка истраге о наводном полицијском злостављању оптуженог.
Он тврди да је након спорног догађаја, тужилаштво издало наредбу да се без основа сумње хапсе сви држављани Грузије, који су се тада затекли у БиХ.
”Након хапшења он није имао преводиоца и није потписао ниједан документ. Онда се догодила полицијска сила која се, видимо, и дан данас примјењује. Након хапшења на аеродрому у Сарајеву, Ное је у 14 часова довезен у ПУ Бањалука и до један иза поноћи је држан под тортуром, притисцима, стављана му је врећа на главу... Исказ је дао сат-два иза поноћи у присуству преводиоца на руски језик, који не разумије”, рекао је Вукајловић.
Он каже да је тачно да је Грузија била у саставу СССР у којем се и Твалабеишвили родио што није гарант да говори руски језик.
”Замислите да вас ухапсе на Тајланду и пошто немају преводиоца за српски језик, доведу вам преводиоца који говори македонски или словеначки, јер сте рођени у вријеме бивше Југославије. Неке основе би можда и знали, али то није довољно за остваривање права”, рекао је Вукајловић.
Нагласио је да је без преводиоца на матерњи језик његовом клијенту одређен притвор. Након тога је примјећено да је на себи имао повреде, али томе институције нису придавале значај, што ће касније препознати Уставни суд и наложити провјеру навода о злостављању што, како тврди, Вукајловић до данас није учињено.
”На изјашњењу о кривици опет смо имали руског преводиоца, који Ноу није разумио. Констатовано је да се оптужени изјашњава да није крив, а уопште не знамо шта је рекао. Медицинском документацијом смо потврдили да је био изложен злостављању. Цимери из затвора су свједочили у каквом је стању био, а суд је у пресуди прихватио исказе полицијских службеника на које се и жалио”, истакао је Вукајловић.
Он каже да тужилаштво, преко грузијских власти, уопште није провјеравало идентитет Твалабеишвилија, питајући се гдје су остали саизвршиоци и да ли је њихов идентитет потврђен.
Републички тужилац Горан Гламочанин каже да је у одговору на жалбу одбране детаљно описао зашто сматра да су жалбени наводи неосновани, као и све доказе који су током суђења.
”Сматрамо да је првостепени суд правилно и потпуно цијенио све доказе и утврдио чињенично стање. Предлажемо суду да се жалба одбране одбије као неоснована”, рекао је Гламочанин.
Преко адвоката Јадранка Пилиповића жалбу на првостепену пресуду уложила је и оштећена Јелка Шајић јер првостепени суд није усвојио њен мовинско-правни захтјев по којем би оптужени морао да врати украдених 2.000.000 КМ, већ је упућена на парницу.
”Имовинско правни захтјев суд одбија уз образложење да није утврђен прецизан износ који је украден, а онда у изреци пресуде цитира наводе из исказа оштећене гдје се описује колико је новца било и у којим валутама. То је контрадикторно”, рекао је Пилиповић.
Указао је да је приликом хапшења код Твалабеишвилија нађено 2.020 долара, који су му одузети, али оштећеној ни ти није досуђено и враћено.
”То је најмање што суд може да учини. Ми тражимо да се пресуда преиначи и да се оптужени обавеже да исплати износ који је наведен у имовинско-правном захтјеву. Да се оштећена не шаље на парницу, када је у кривичном поступку доказан сав износ. Не допустите да она остане сама с пресудом у руци, без обештећења”, рекао је Пилиповић.
Крађа 2.000.000 КМ догодила се 14. маја 2024. године. У пресуди се наводи да је Твалабеишвили у мјењачници ”Код Јеле” у Бањалуци, вршио спорадичне трансакције како би се упознали с навикама Шајићеве и њене кћерке. Потом је позвао саучеснике да довезу три возила у Бањалуку за потребе праћења оштећене, пресретања приликом крађе и бјекства.
Критични дан је осматрао мјењачницу и у 16.06 телефоном позвао Г.П. и још двије особе и обавијестио их да је оштећена изашла из мјењачнице и кренула кући носећи са собом торбе с новцем. Они су довезли у близину њене куће и када је оштећена ушла у двориште двије особе су истрчале из возила, пришли јој с леђа и из руке јистргнули три торбе у којима се налазила већа количина новца у разним апоенима, у укупном износу од око 2.000.000 марака.
